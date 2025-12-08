比主動式ETF厲害　老手點名「TISA台股基金」真正划算

圖文／鏡週刊

金管會大力推動的TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶），基金標的由學者專家過濾把關，主打低經理費、免手續費優勢，7月上路至今，不少人仍霧煞煞。究竟何謂TISA基金，與過去一般基金有何不同？為何值得長線投資人留意？一次看懂國家級投資專案攻略。

「今年主動式ETF上市，績效輾壓市值型，投資人開始跟風買進，其實根本沒必要。」任職於資訊公司的溱溱（化名），台股資歷約15年，因工作忙碌無暇看盤、研究個股，多年下來績效並不穩定，財富也無法有效累積；直到2023年聽朋友建議，定期定額投資台股基金，她才找到適合自己的投資節奏，過去2年資產持續壯大。

溱溱分享個人投資經驗，「如果想要長期累積退休金，TISA台股基金絕對是目前較好的選擇！尤其基金管理費比主動式ETF便宜，免證交稅、免手續費，整體交易成本也更低，更適合一般上班族。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，過去定期定額投資標的是野村優質基金，管理費1.5%；後來發現透過TISA投資，管理費只要0.6%，「在長期投資成本考量下，我就暫停原先扣款，改定期定額扣款『野村優質基金-TISA類型』。」但因遇到突發事件市場大跌時，TISA帳戶無法逢低加碼，所以溱溱仍保留基金原級別，這樣就能把握機會、買到便宜。

究竟何謂TISA基金，與一般基金有何不同？對想長期規畫退休金理財的人來說，真的是最適工具？

網路基金交易平台基富通表示，TISA是金管會推動的「台灣個人投資儲蓄帳戶」，並非新成立發行的產品，而是從市場上現有銷售的基金中，透過成立時間、規模、基金指標及機構評鑑等條件把關，篩選出適格基金，再由投信公司發行「TISA級別」；「投資策略與持股內容，皆與原有基金相同，最大差異就在經理費率較低、且需定期定額扣款滿2年。」

基富通補充，投信發行基金會因計價幣別、配息或避險政策，而設立不同級別；「今年7月在主管機關力推下，TISA類型基金上路，至今績效不到6個月；若投資人想知道該基金長期表現如何，只要回頭檢視主級別績效就行。」例如，想查詢「統一台灣動力基金-TISA類型」過去績效，就看「統一台灣動力基金」報酬表現即可。

換句話說，TISA級別基金等於是官方嚴選，投信給優惠的明牌。「TISA基金是由專家學者組成委員會，從在台銷售超過2000檔基金池中，嚴格篩選出『適格基金清單』；而『TISA級別』則是從中再挑出具管理費折扣優勢的基金。」好好證券表示，不論是投資新手或有退休金理財需求的人，透過TISA這個國家級投資核心清單，都能輕鬆上路。



更多鏡週刊報導

國家報明牌2／8檔TISA台股基金黑馬出列 冠軍3年報酬飆151%

國家報明牌3／定期定額5年翻倍 官方嚴選TISA基金成退休金最強第3支柱