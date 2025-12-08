日本央行口水放鷹無效　美銀喊日圓兌美元明年貶破160

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓最近雖因日本央行總裁植田和男釋出「可能升息」訊號而稍有反彈，但市場看空情緒依舊濃厚，美元兌日圓多頭仍穩穩站在場上，美銀甚至喊「明年日圓兌美元貶破160」絲毫不受日銀鷹派談話影響。

根據《彭博社》報導，市場愈來愈預期日本央行本月恐升息，但投資人仍大舉押注日圓後勢走弱。美國銀行（BofA）、野村控股、加拿大皇家銀行資本市場等交易員指出，從投資部位就能看出市場仍偏向做多美元、做空日圓；花旗的日圓「痛苦指標」也深陷負值區，代表交易員對日圓的悲觀情緒依然沒有改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便植田示意日銀已準備好在 12 月升息（只要經濟或金融市場沒有重大衝擊），多數投資人仍認為，即便升息，日本殖利率依舊遠低於美國，利差仍讓美元占盡優勢。美銀亞太 G10 貨幣交易主管 Stamenovic 直言：「美元兌日圓還是偏向年底走高，除非日銀真的祭出超級震撼彈。」

外界也擔心，日圓若再走弱，恐推升進口成本，使日本本已偏高的通膨再加碼，進一步衝擊民生。新任首相高市早苗想為家庭減負，恐怕也將變得更加棘手。日本財務大臣片山皐月多次對日圓疲弱「喊話」干預，但效果有限。

雖然避險基金在植田談話後小幅減碼看漲美元兌日圓的部位，但多數人仍抱牢這筆交易。RBC 指出，投機性部位依舊偏向美元漲、日圓跌；選擇權市場也反映同樣氛圍，植田談話隔天，美元兌日圓「看漲」選擇權交易量比「看跌」多出約 40%。

市場目前押注，日本 12 月升息一碼（25 基點）的機率高達 91%，遠高於 11 月底的 58%。但即使升息機率大幅上升，市場共識仍偏向日圓續貶。

瑞銀（UBS）將日圓年底預估由 152 大幅調弱至 158；美國銀行更看悲，喊出日圓可能在 2026 年初跌破 160。日圓上周五收在 155.33。