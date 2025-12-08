ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體開趴！華東亮燈、南亞科處置首日攀高　華邦電爆量漲8%

▲▼南亞科技。（圖／記者周康玉攝）

▲南亞科11月營收101.69億元，領記憶體族群上攻。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

三星、海力士、美光三大記憶體國際原廠將產能轉向DDR5、高頻寬記憶體（HBM），激勵記憶體報價上揚，概念股中專注封測業務的華東（8110）盤中漲停，每股報43.55元；進入處置首日的南亞科（2408）11月營收達101.69億元，月增率達365%，加上元大台灣（0050）納入成分股雙重利多題材，今（8）日股價開高走高，勁揚3.92%，來到159元，而華邦電（2344）漲幅擴大到8%多，開盤不到50分鐘，成交量放大到20萬多張，高居成交量第1名個股。

美光宣布退出自有品牌消費性業務，專注在企業級AI記憶體產線，消費端記憶體產業將是結構性轉變，南亞科高層分析，HBM雖僅占全球DRAM出貨量約8～9%，單價、毛利遠高於傳統產品，AI應用效應逐步擴散至整個供應鏈，改變了記憶體產業的產能分配，帶動DDR5、DDR4價格上漲。

反映記憶體價格上漲，南亞科11月營收101.6億元，月增28.5%、年增365%，累計前11月營收年增70.9%，日前南亞科公告10月每股稅後獲利（EPS）0.66元，初步推估第四季上看2.2元，獲利前景展望佳，加上0050納入成分股，不畏分盤交易限制，股價依然呈現上攻的格局。

華邦電受到激勵，呈現量價齊揚的格局，而記憶體模組創見（2475）、威剛（3280）、十銓（4967）也都是維持紅盤之上。

