首檔百億主動式台股ETF誕生！復華00991A募資逾108億　00992A接力秀

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

首檔規模破百億元的主動式台股ETF誕生！年底迎來最後一波台股主動式ETF募集熱潮，12月3日開募的有主動復華未來50(00991A)、主動台新優勢成長(00987A)兩檔，通路傳出主動復華未來50(00991A)募資3天吸引逾108億資金共襄盛舉，惟復華投信指出，目前依規定暫不能揭露相關數據，僅證實「買氣確實頂呱呱」。

儘管11月下旬台股一度回檔26821點，今（8）日回到2萬8千點，加持台股主動式ETF募集人氣，12月3日復華00991A傳出募資3天吸引逾108億資金。

[廣告]請繼續往下閱讀...



緊接著今（8）日開募的是主動群益科技創新（00992A），15日接棒的則是主動第一金台股優（00994A）。

ETF理財達人表示，群益00992A具有科技雷達選股策略，能掌握科技創新供應鏈重要技術節點的商機，以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。

台股下半年表現強勁，不少投資人卻因為出場過早或持股水位太低，只能眼看行情大漲，第一金投信指出，美國關稅爭議與AI主題高估疑慮牽動市場情緒，投資人面對行情波動與產業板塊輪動加快，投資難度提升，不妨挑選具備高度操作彈性與專業經理人動態選股機制的主動式ETF，搶攻台股行情修復動能。

