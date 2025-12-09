退休準備不足！近4成沒規劃　財務缺口逾500萬元

▲退休示意圖。（圖／達志）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦投信與中經院合作進入第9年，今（9）日雙方共同公布2025年「國人安心樂活享退調查」顯示，國人整體退休準備仍然不足，近四成未退休者尚未展開任何退休理財規劃，但已有逾5成民眾表示將於三年內啟動，顯示理財意識逐步抬頭，自主規劃可望成為主流。

「國人安心樂活享退調查」顯示，不論已退休或未退休族群，目前實際已累積的退休金額與心中預期所需目標之間，皆存在明顯落差。以已退休者為例，平均累積退休金約685萬元，但認為安心退休需要約1,203萬元，仍有約517萬元的缺口；其中，有69.3%的已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒有多餘資金」。

未退休族群的落差更是突出，目前平均已累積退休金約322萬元，但預期需約1,367萬元，缺口高達1,048萬元；雖有39.8%尚未開始進行退休理財規劃，但52.2%表示將於三年內啟動，顯示理財意識逐漸提升。

今年調查亦持續觀察民眾的ETF投資行為，結果顯示ETF已成為不同年齡層的重要理財工具，未退休族群的 ETF使用率，自2017年的1.96% 大幅躍升至今年的59.9%；已退休族群也從1.44%成長至40.6%，顯示ETF以其透明、低成本、易操作等特性，已成為退休財務穩健配置的主流選擇。尤其年輕族群對ETF的接受度更是明顯提高，已將其視為理財組合中的核心配置。

富邦投信表示，未來將持續推動國人理財教育向下扎根，並以更系統性的方式協助民眾提升理財智商，因為唯有具備正確知識、穩健配置與長期紀律，才能真正邁向「人人都能安心享退」的成熟金融社會。

中經院指出，在高齡化時代，除了儲蓄與投資金額，提升理財智商已成確保退休安全的核心能力，包括理解投資風險、資產配置邏輯與辨識金融詐騙等關鍵項目。

