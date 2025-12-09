134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

▲金管會示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

機車族注意了，根據交通監理機關之統計資料顯示，截至今年9月為止機車登記數已達1467萬件，而同期機車投保率僅有90.83%，換言之，有高達134萬餘輛的機車未投保強制汽車責任保險，金管會表示，若未投保強制險者，依法可處1500元以上至3000元以下罰鍰，超過半年仍未投保者，將移請公路監理機關註銷機車牌照。

根據金管會數據顯示，汽車投保強制險達100%，機車投保率僅有90.83%，全台仍有134萬多輛機車尚未投保強制險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依法投保強制險，倘不幸發生汽車交通事故致車外第三人或車內乘客傷害或死亡，可於法定給付範圍內（每一人死亡給付200萬元、失能最高給付200萬元及傷害醫療最高給付20萬元）移轉應負賠償責任，以減輕經濟負擔。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，依據「強制汽車責任保險法」第49條規定，機車投保義務人未依規定投保，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，將處1500元以上至3000元以下罰鍰；而投保義務人於保險期間屆滿超過6個月，仍未投保者，金管會將移請公路監理機關註銷機車牌照。

金管會統計，自2023年10月起，針對機車保單到期超過6個月者，平均每月移請約1.2萬件註銷牌照，截至今年12月累計移請總件數已有20.9萬件。

