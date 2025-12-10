一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

華邦電爆59萬張巨量居人氣王！ 10月獲利賺爛、年增逾394倍

記憶體族群再掀人氣！華邦電（2344）今（3）日終場爆出超過 59 萬張巨量，一舉拿下台股人氣王寶座。公司最新公告的自結數據也同步亮眼，10 月稅後淨利衝上 11.86 億元，年增 39433.33％（逾 394 倍），獲利「大翻身」成市場焦點。

PCB報喜！金居處置明出關 11月營收刷46個月新高

PCB電解銅箔廠商金居（8358）公布11月合併營收7.16億元，月增2.04%、年增27.81%，創2022年2月、46個月以來新高；而金居今日股價收漲4.1%，喜迎明（10）日處置解禁出關。

日本老闆掃貨砂糖驚動海關！ 台糖老董親自出面送3大伴手禮

台製砂糖也能牽起台日友誼！日本知名蘋果糖品牌「東京林檎製飴所」創辦人池田喬俊，日前在台灣一次狂掃20包「台糖一號砂糖」，誇張程度不只讓桃機海關多看兩眼，回日本後還驚動了緝毒犬，搞笑事件掀起話題，也意外開啟一段甜蜜交流。

史上最高！AI加持11月出口衝上640.5億美元 連25個月開紅盤

台灣出口再度飆上歷史新高！財政部今（9）日公布11月出口金額達 640.5 億美元，在AI、高效能運算（HPC）與雲端服務需求火熱帶動下，年增 56%改寫15年半最大增幅，同時也達成「連25紅」好成績。進口則以 479.7 億美元 同創新高，展現出國內外需求同步增強的強勁氣勢。

25年來首調升！國安基金拼擴編至1兆元 立法院書面報告曝光

國安基金規模將大升級！立法院財委會將於明（10）日審查《國家金融安定基金設置及管理條例》修正草案，民進黨立委郭國文、李坤城提案，盼將國安基金可運用資金總額提高至新台幣1兆元，同時取消向公股銀行與政府四大基金借用資金的上限。對此，國安基金今（9）日提交書面報告表態「原則尊重」，並指出這將有助於強化護盤能量、穩定市場。

PCB概念股富喬11月營收刷高 逼近現增繳款期股價有撐

PCB紗布廠富喬（1815 ）今（9）日公布11月營收，單月營收來到5.73億元，月增1.40%、年增34.05%，續創歷史單月新高，另公司擬辦理6000萬股現增，每股現增溢價66元，原股東預計從11日起至19日止進行現增繳款作業，料股價有撐。

川普開放H200銷中國 輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

美國總統川普於 Truth Social 宣布，將取消輝達H200 AI 晶片對中國的出口限制，在商務部審核機制下重新允許出貨。此舉被視為美中科技戰的重要政策轉折。輝達亦首度對外回應，強調支持政府決定，並稱此安排有助美國維持晶片產業競爭力。

主動式台股ETF夯 一表看5檔受益人數突破45萬人創高

今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾。根據集保戶股權分散12月5日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加2.3萬人，統計總人數來到45萬3272人，已連續第8周創下新高，市場法人表示，除了既有的5檔外，年底前預計有4檔主動式台股ETF加入，投資人不妨把握投資機會。

萬海11月營收月增3.90%、年減19.14% 亞洲區價量齊揚

萬海航運(2615)今(9)日公告2025年11月合併營收為新台幣108.55億元，月增3.90%，年減19.14%；累計全年營收1,282.74億元，年減13.02%。

AI需求旺！水冷散熱三雄11月營收同刷新高 奇鋐倍增

AI伺服器散熱需求暢望，水冷散熱三雄奇鋐（3017）、富世達（6805）、雙鴻（3324）11月單月營收全數創下歷史新高，其中奇鋐更較去年大增141%。