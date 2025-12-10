一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

▲玉山金前11月稅後淨利322.75億元，年增率34.46%。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
金控11月自結獲利陸續出爐，除了富邦金（2881）、國泰金（2882），以及台新新光金（2887）等三家尚未公布，已有10家已經出爐，合計稅後淨利278.84億元，前11月合計2970.52億元，較去年同期成長6.49%，中信金（2891）、玉山金（2884）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）等五家超越去年全年。
前11月金控獲利年增率以玉山金34.46%表現最佳，而永豐金、華南金年增率也有兩位數百分比，分別17.53%、15.21%。
玉山金11月稅後淨利29.4億元，累計前11月稅後淨利322.8億元，較去年同期增加34.47%，每股稅後盈餘（EPS）為2元，主要子公司玉山銀行累計前11月稅後淨利309.9億元，較去年同期增加36.6%；玉山證券23.3億元；玉山創投0.8億元；玉山投信1.7億元。
永豐金11月自結稅後淨利19.92億元，前11月稅後淨利249.38億元，續創歷史同期新高、年增率17.5%，EPS 1.87 元，年化ROE 11.87%，永豐金指出，主因受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，加上自10月起認列京城銀的獲利。
京城銀11月稅後淨利3.33億元，獲利與前一個月相當；永豐金證11月稅後淨利4.53 億元，月減16.4%，獲利減少主要是因泛財管手續費淨收益下降及資本利得略減所致。
累計前11月獲利表現方面，永豐銀前11月稅後淨利190.22億元，年增率14%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長；永豐金證券前11月稅後淨利58.17億元，年增率6.5%，台股日均量相較於去年同期略為回落，手續費淨收益與資本利得仍然增長，帶動獲利續創新高。
永豐金自10月起開始認列京城銀行的獲利，京城銀10、11月稅後淨利6.7億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。
第一金受惠子公司一銀獲利提升，11月稅後淨利21.1億元，累計前11月稅後淨利255.17億元、年增率5.81%，EPS 1.77元；子公司一銀因呆帳提存減少，銀行11月稅後淨利20.52億元、月增率24%，淨利收及淨手收表現相當，金融商品獲利則因SWAP收益減少而下滑，累計前11月稅後淨利242.58億元，年增率 7.2%。
第一金證券因經紀手續費收入下滑，11月稅後淨利為0.8億元，累計前11月稅後淨利9.33億元，年減率15.5%；第一金人壽11月稅後淨利為0.68億元，累計前11月稅後淨利達7.69億元，年增率45.5%。
