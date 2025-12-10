國安基金護盤賺661億！立委提「全民共享」補健保　財部：可研議

▲財政部次長阮清華資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國安基金護盤賺錢該回饋全民？立委郭國文今（10）日於立法院財委會指出，國安基金8次進場護盤共獲利661億元，加上第9次護盤也在獲利中，外界質疑政府「趁股民信心崩潰進場撿便宜」，呼籲應比照新加坡模式，將獲利回饋給全民或挹注健保、長照等公共財政。

對此，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華回應，目前國安基金獲利依規定須繳回國庫，統收統支後用於整體政府支出。若要讓獲利專款專用，須修正《國安基金設置及管理條例》，他表示「可研議檢討」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭國文質疑，國安基金歷次操作獲利亮眼，這次因應美國對中關稅措施進場護盤也可能賺錢，但這些盈餘卻未用於回饋投資人或社會福利。他直言：「這些錢是股民在崩跌中虧掉的，不該全數進國庫。」

他建議，可比照新加坡透過主權基金定期發紅包給國民，或將部分盈餘用來支應健保、國民年金、長照等財政壓力。

阮清華說明，目前國安基金退場後不得再操作股票，且依現行規定，所有獲利須繳庫納入統籌運用。若要實現郭國文所提「全民共享」或「專款支應健保等用途」，必須修法才能落實。

另針對國安基金規模擴大至兆元，阮清華表示，國安基金設立初期，台股總市值僅8.2兆，如今已突破100兆，外資占比也從8%躍升至46.85%。以2024年11月台股日均成交量已達6000億元來看，現有基金規模護盤確實吃力，未來規模擴增方向可納入討論。