瘋搶黃金！泰最大交易商營收飆近5兆　超車國家全年支出預算

▲黃金商品瘋搶，圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

黃金交易風潮持續延燒！泰國最大黃金交易公司華生行（Hua Seng Heng）執行長塔那叻．帕薩翁（Tanarat Pasawongs）表示，受到金價創新高與民眾瘋搶黃金影響，今年該公司營收可能飆上5兆泰銖（約新台幣4.91兆元），創下歷史新高。

根據《彭博社》報導，這個數字甚至超越泰國政府2026財年的預算規模（約3.8兆泰銖），反映出在利率低、股市疲弱的背景下，黃金已成為泰國民眾保值首選。塔那叻指出，不確定的經濟前景與地緣政治風險，也讓愈來愈多泰國人選擇投資黃金避險。

「對泰國人來說，從小就被教育：只要存到錢，就該買黃金。」塔那叻說，黃金在過去10年的年平均報酬率約10%，但去年報酬率高達70%，讓民眾「怕錯過（FOMO）」，紛紛湧入市場搶買。

華生行成立於1950年，總部設於曼谷唐人街，目前已有三代經營。塔那叻透露，去年該公司營收達2.66兆泰銖，今年更因國際金價飆破每盎司4000美元、泰國出現單邊買盤潮，營業額持續暴衝，10月甚至成為創業75年來業績最佳的月份。

儘管業績亮眼，該公司實際利潤並不高，2024年淨利為5.48億泰銖，主要是因為黃金本身價值高，交易商只能從買賣價差中賺取薄利。根據MTS Gold Group數據，目前泰國約有70%的黃金交易已轉為線上進行。

泰國期貨交易所預估，2024年泰國黃金需求（不含央行購買）將成長10%，達53.7公噸。YLG貴金屬公司引述世界黃金協會指出，泰國也是全球唯一一個在疫情期間連續4年黃金需求正成長的國家。

不過這波黃金熱也引來監管機構注意。由於擔心大量金流可能涉及非法資金移動、衝擊泰銖匯率，泰國政府將在近期推出新規，提高交易透明度。雖然新規將增加業者的合規成本，塔那叻表示：「被監管不是壞事，但規則不能太籠統。我們現在光是為了遵守規定，就得多請很多人。」

面對高成本與新監管壓力，華生行也計劃積極拓展海外市場，尋找監管清晰、營運友善的新據點，不過尚未透露目標國家。