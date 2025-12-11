00949菁英濃度高！一次囊括商社、半導體與消費霸主　買進日股關鍵贏家

財經中心／綜合報導

受惠經濟復甦、獲利改善與政策改革三多助攻，日股今年強勢走揚，展望後市，專家分析，首相高市早苗上任後頻頻釋出利多，致力打造「企業友善」且更具韌性的「強健經濟」，政策紅利加持下，日股後市仍看俏。台灣投資人可透過日股ETF掌握日本轉型的長線契機；若看好特定產業，可單押商社或半導體題材；若希望分散風險、一次掌握大型龍頭，市值型ETF則更為穩健。

為了落實強健經濟願景，高市早苗將「危機管理投資」視為經濟成長的核心，鎖定AI、半導體、量子及生技等戰略領域推動官民合作，並強化供應鏈韌性與資安防護。同時也將擴大投資先端科技、新創、內容產業與健康醫療，奠定更具競爭力的產業基盤。

在企業經營環境上，日本政府積極推動薪資成長常態化，規劃投入1兆日圓協助中小企業加薪，並成立「日本成長戰略本部」，著手強化公司治理，鼓勵企業加大人才與研發投入，藉由優化經營環境吸引全球資金，為日股續航力添柴火。

面對美國、德國祭出減稅搶製造業，日本也不甘示弱，正研議推出「設備投資促進稅制」，針對國內設備投資提供8%的營所稅抵減；若企業受美國關稅政策衝擊導致出口下滑，抵減率更可望提高至15%，適用範圍涵蓋AI、半導體、量子技術及造船等關鍵產業，預計實施五年，每年可為企業減負約5,000億日圓。

整體政策明確傳達出，日本不僅要留住製造業，更積極吸引全球資金。在政策利多與企業轉型加速下，日股後市續航動能十足。投資人若想參與日本長線成長，透過ETF參與布局是最便捷的方式。

目前國內日股ETF分為市值型與主題型。若偏好主題式布局，可選商社或半導體相關ETF，如中信日本商社（00955）、台新日本半導體（00951）與中信日本半導體（00954）。但專家提醒，單一產業波動較大，配置時須評估風險承受度。

若希望布局更全面、降低產業集中風險，市值型ETF更適合作為核心持有。其中，規模與受益人數居冠的復華日本龍頭（00949），鎖定具護城河與全球競爭力的頂尖企業，不僅涵蓋半導體與商社兩大熱門題材，更納入消費娛樂、製造與醫藥等領域霸主。例如汽車龍頭豐田、娛樂巨擘索尼與任天堂、服飾品牌迅銷以及製藥大廠武田藥品，皆是市占率領先、具高度護城河的日本代表企業。

00949等同一次囊括「商社、半導體、消費、醫藥」多元產業菁英。最大優勢在於「菁英濃度高」，相較於一般大盤指數，該ETF聚焦具備全球競爭力與定價權的龍頭企業，並給予較高權重，更能精準鎖定日本產業核心競爭力。在多頭態勢下，透過涵蓋全貌的市值型ETF，將有助投資人穩健掌握日本轉型紅利。