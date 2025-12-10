富邦金前11月稅後淨利1207億年減14%　每股賺 8.35元

▲富邦金前11月EPS 8.35元。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）公布11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元，累計前11月合併稅前淨利1,399.6億元，稅後淨利1,207.1億元，比去年同期衰退14.18%，每股稅後盈餘(EPS)為8.35元。

但富邦金11月單月獲利寫下歷年同期新高，子公司北富銀、富邦產險、富邦證券單11月獲利皆創下歷年同期新高，富邦人壽亦為歷年同期次高；累計前11月獲利，北富銀、富邦證券亦皆續創歷史同期新高紀錄，富邦產險亦為歷年同期次高。

富邦人壽11月稅後淨利為74.5億元，為歷年同期次高，累計前11月稅後淨利676.5億元，11月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入，股市方面，加權指數11月於27,000點附近區間震盪，台股部位持續實現資本利得。債市方面， 11月份公債利率呈現震盪整理，富邦人壽掌握時機配置債券，以能提升未來經常性收益為目標。匯市方面，股市震盪伴隨外資匯出，11月美元兌台幣升值2.14%，有助於公司持續累積外匯價格變動準備金。後續將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

富邦人壽個體累計前11月初年度保費收入(First Year Premium)達1,051億元，總保費收入(Total Premium)達3,314億元，均較去年同期成長3%，預估皆排名業界第二；單11月初年度保費79億元，預估排名業界第三，總保費收入270億元，預估排名業界第二，富邦人壽保障型及分期繳商品推動成果亮眼，累計前11月初年度等價保費收入(FYPE)達482億，較去年同期成長4%，預估排名業界第二。富邦人壽11月底淨值比率逾10%，RBC逾400%。

北富銀11月稅後淨利23.6億元，累計前11月稅後淨利347.7億元，分別較去年同期成長34%及20%，續創單11月及累計前11月稅後淨利歷年新高紀錄，主係核心業務動能穩定，累計前11月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期年增13%及14%，帶動營收雙位數成長。放款表現方面，海外、中小企業及個人放款成長帶動全行放款年增12%；手續費淨收益中，累計前11月財富管理收益年增雙位數，主要來自基金及分期繳保險商品貢獻，信用卡受惠海外旅遊及消費提升，簽帳金額穩定增加。

富邦產險11月稅後淨利5.9億元，累計前11月稅後淨利62.8億元，較去年同期成長80%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。業務表現方面，11月整體簽單保費51.8億元，較去年同期成長7%，其中工程險因掌握綠能保險商機，較去年同期成長84%，表現最為亮眼；車險及商業火險業務亦展現優於市場的穩健動能，累計前11月簽單保費收入632.9億元，較去年同期成長4%，簽單市佔率24%，持續位居市場領先地位。

富邦證券11月稅後淨利達11.1億元，受惠成交量持續放大，台股加權指數同步創28,554點新高，推升證券金融資產獲利表現亮眼，單月獲利已連續六個月突破10億元。累計前11月稅後淨利達97.6億元，年增3%，續創單月及累計同期歷史新高。

