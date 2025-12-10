▲國人10月平均經常性薪資4萬7803元，創26年來同期最高。（圖／資料照）

文／中央社

主計總處今天發布10月工業及服務業薪資統計，由於薪資成長速度超越通膨，前10月實質經常性薪資與實質總薪資分別創下5年及10年新高。主計總處官員說明，除了企業調薪，近年AI商機蓬勃，廠商發放獎金激勵員工，也成為推力之一；另主計總處統計，10月工業及服務業受僱員工平均經常性薪資為新台幣4萬8252元，年增3.80%，創下近26年單月最高紀錄。

觀察剔除物價因素的實質薪資表現，今年前10月實質經常性薪資年增1.32%，為5年來最大增幅；實質總薪資年增率2.22%，則創下105年以來、10年最高水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，推升經常性薪資的主要因素包含基本工資調整、廠商加薪，而經常性薪資加上獎金等非經常性薪資後就成為總薪資，近年薪資成長高於通膨增幅，加上人工智慧（AI）商機發酵，相關業別發放獎金作為激勵員工手段，也是薪資增幅擴大的推力。相較於平均數易受極端值拉抬，薪資中位數更能反映民眾的「薪情」。

主計總處今天同步公布全體受僱員工10月經常性薪資中位數為3萬8743元，年增3.99%；1至10月經常性薪資中位數為3萬8319元，年增3%。

觀察1至10月各行業受僱員工經常性薪資中位數，主計總處指出，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬1566元與3萬2721元；受僱員工人數較多的製造業為3萬6726元，其中電子零組件製造業為4萬6914元；而出版影音及資通訊業5萬3400元、金融及保險業5萬7861元，相對較高。