一雙無形手壓著權值股！　專家：財報新制引爆壽險拋售潮

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會降息不確定因素化解，近期台股重返2萬8千點大關，明年景氣能見度高，似乎有一雙無形手壓著大型權值股，鈞弘資本執行長沈萬鈞指出，壽險業要接軌IFRS 17 與 TW-ICS，讓壽險被迫出脫持股，待接軌後，壽險就把資金放在耐久度高、波動低、現金流穩定、長期成長明確的公司。

沈萬鈞在臉書專文點出，台股某些權值股卻反覆被重砸，外資沒賣得那麼凶，投信也沒有同步，最後只剩下一個可能的答案，壽險。這次壽險的賣壓，跟對基本面看法沒有半點關係，明年開始，壽險財報要完全接軌 IFRS 17 與 TW-ICS，是壽險不得不出脫持股主因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

股票資產的分類大調整，對壽險來說最關鍵的，是 FVOCI 這個分類的會計規則：只要被歸在 FVOCI，未來你賣掉再怎麼大賺，都不能進損益，只能進資本公積。白話文是你買台積電抱十年賺一倍，明年賣掉 EPS 一塊錢都不會增加。在這個背景下，手上越績優，賺越多的個股，這年底反而越會被賣…。

另外一個被忽略的壓力，是 TW-ICS 上路後的資本適足率。科技股、權值股的風險係數高得驚人，壽險如果什麼都不動，開帳日資本適足率會難看得嚇人。減碼股票，是為了讓明年一月一日站上起跑線時，財務體質不要太難堪。

等明年接軌之後，壽險賣股票的獲利不會進 EPS，財報不再因此變漂亮，更有理由把資金放在耐久度高、波動低、現金流穩定、長期成長明確的公司，因此績優股可能會迎來一波全新的結構性行情。這行情不是靠題材、不是靠短線資金，而是台灣最大一批長期資金壽險，在制度重整後重新定義資金去處。

