Fed暗示暫停降息　成長穩、降息緩有利美國非投資等級債

▲▼美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示暫停降息。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

一如預期昨（10）日聯準會宣布降息一碼，基準利率落在3.5%~3.75%，富蘭克林證券投顧表示，聯準會釋出明年可能暫停降息的訊號，並上調美國經濟成長預期，債市投資宜靠攏與經濟成長連動性高、利率敏感度低的美國非投資等級債。

聯準會主席鮑爾表示，今年三次降息已使基準利率處於更接近「中性水準」的良好位置，將等待經濟數據再決定下一步行動，市場解讀此為聯準會為後續降息按下暫停鍵。此外，看好美國經濟在未來幾年將穩健擴張，委員會上調2025~2028年經濟成長預測至1.7%~2.3%，先前9月預估為介於1.6%~1.9%。

看好明年經濟成長力道，上調幅度高達0.5個百分點至2.3%，而自12月初停止縮表後，聯準會也將再啟動每月買進400億美元短天期公債以維持充裕的準備金水位，兩年期公債殖利率因而明顯下滑7.66點至3.5381%，美國公債、投資級債與非投資級債同步上漲收高。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，在大而美法案刺激下，美國經濟明年可能好過今年，因此團隊評估聯準會降息態度將非常審慎，美國的債務負擔與市場對降息預期的變化仍將牽動利率波動，美國非投資等級債存續期間短，受利率波動影響小，且強韌的經濟表現將支撐企業獲利與健康的財務體質，加上仍有7%左右的殖利率水準，將持續吸引資金青睞。

富蘭克林證券投顧建議，展望經濟穩健成長而降息前景放緩的環境，與經濟成長連動性高且利率敏感度低的非投資等級公司債型基金可作為配置核心，較保守的投資人則可以精選收益複合債型基金廣納各類債券機會，此外，美元利差優勢削減下，也可納入如新興國家當地公債型基金等非美貨幣資產，以分散美元部位、也分享非美貨幣升值潛力。
 

