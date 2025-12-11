中菲行新任董座首場法說會登場　看好明年AI與電商物流需求

▲中菲行董事長錢文君（左）、執行長施振昇（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

中菲行（5609）今日舉行法說會，並由新任董事長錢文君及執行長施振昇首次出席，針對明年市況，錢文君指出，中菲行看待明年市場整體是審慎樂觀，她也指出，海運並不是由需求暴增主導，而是由運力錯置與區域差異所驅動；同一時間，高科技、AI 與電商貨物的需求，則推動亞太往北美、歐洲的空運持續成長。中菲行的角色，就是整合海空運與合同物流、報關合規等資源，協助客戶打造既安全又具彈性的供應鏈。

同時，中菲行今日也宣布將加強整合且聚焦亞洲市場的物流解決方案，協助客戶在 AI 及『Taiwan+、China+』製造布局中掌握成長機會，同時有效管理因運輸擁堵、法規變動及運能調整所帶來的風險。

錢文君表示，對客戶而言，2026 年的關鍵不是會不會成長，而是如何在新的關稅、合規與運力限制下安全成長。透過靈活的多式聯運能力，例如將急件從海運改空運，或是將交期可控的貨物轉往海運，結合策略性包機服務、深厚的亞洲市場專業經驗、整合倉儲解決方案與健全的合規顧問服務，中菲行已準備好協助客戶，將 AI、Taiwan+、China+ 從口號落實為真正可執行的商機，在審慎樂觀卻複雜多變的貨運市場中穩健前行。

在海運方面，中菲行指出，新船交付量與相對穩定的燃油價格，正被結構性瓶頸所抵銷。歐洲主要樞紐港仍面臨壅塞，紅海與蘇伊士改道繞行，使船期被拉長、船舶與設備被綁在途上；各地關稅與碳排相關制度也讓成本結構更加碎片化。因此，部分亞洲－歐洲航線的運價已從先前不合理低價反彈，但部分跨太平洋航線仍面臨需求偏軟與價格壓力並存的局面。全球班輪準班率雖已回升至約 65%，仍低於疫情前水平；對許多貨主而言，在關鍵航線至少提前三週訂艙，已成為標準的風險管理作法。整體而言，2026 年的海運市場並非由需求爆發所主導，而是由「運力往往不在需要的地方」與明顯的區域差異所決定。

但空運的情況則截然不同，中菲行指出，需求主要來自 AI 伺服器與半導體設備、通訊與電子零組件，以及持續成長的跨境電商。「China+、Taiwan+」製造策略推動生產向東南亞與印度轉移，帶動這些地區以及台灣飛往北美與歐洲的空運量明顯成長。美國調整小額包裹免稅（de minimis）門檻後，部分中國直飛美國的電商包裹量雖有所下降，但更多貨物改以替代樞紐與前置存貨模式運作，使整體航線布局更為分散。在這樣的情勢下，能夠在多條航線、不同運輸模式與多個生產／出貨國家之間保持彈性的貨主，將遠優於僅依賴單一國家或單一模式的玩家。

中菲行表示，將產能自中國延伸至東南亞、印度或墨西哥的製造業者，目前普遍面臨四大挑戰，包括關鍵時刻運力不足、難以選定真正適合的第二倉儲或樞紐據點、對當地法規、通關要求與貿易合規了解有限以及缺乏跨國工廠搬遷實務經驗。

為了縮小運力與交期的落差，尤其是在東南亞出口往北美與歐洲不斷成長的情況下，中菲行結合多式聯運選項與亞洲關鍵樞紐整併作業。此作法有助於在當地空運艙位吃緊時，透過其他航點與模式取得運力，同時保留在路徑與運期上的彈性。

對於尋找「中國以外第二樞紐」的製造商，中菲行運用自家開發的倉儲／樞紐評估工具，比較東南亞各城市的條件。評估內容包括服務水準（與供應商與客戶的距離與交期）、關稅與稅負、法規與投資環境（包含各國獎勵與補貼方案）、交通基礎建設與勞動力等。透過這套方法，中菲行已協助多家國際客戶在新加坡、馬來西亞、泰國及越南等地設立區域倉儲與樞紐，使庫存能在中國與第二據點之間彈性調度，並依照市場變化調整出口路徑。

在工廠與產線搬遷方面，中菲行亦具備豐富實績。某家資料中心與 IT 設備製造商原計畫將新加坡生產基地搬遷至馬來西亞，工期 48 週；中菲行透過協調政府窗口、提供二手機台海關合規顧問服務，以及規畫低床與敞車的重貨運輸方案，最終在 36 週內提前完成搬遷。

中菲行強調，憑藉在東南亞逾 45 年的營運經驗，中菲行透過遍佈中國大陸、香港、台灣、印度、東南亞、墨西哥與美國的自由貿易區（FTZ）與保稅倉庫網路，協助海外製造商因應各地海關與監管要求。其中，Expand to India Advisory Service印度拓展顧問服務，更可協助客戶採取分階段的「Test – Trade – Manufacture」模式，善用 FTZ 與保稅政策配置庫存與關稅，降低多國、多節點供應鏈的合規風險。

中菲行的差異化優勢主要體現在三個面向：深耕亞洲：在區域內擁有約 130 家自有據點，熟悉各地實際營運環境；高價值、時間敏感貨物：長期服務半導體、電子與航太等高科技產業；一致的系統與服務品質：以雲端全球營運平台整合海空運、報關及倉儲配送，提供端到端可視與控管能力。