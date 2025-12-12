ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

張忠謀領6億股息不是最多！台積電除息　「最大贏家」爽入袋82億

▲▼台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電除息，創辦人張忠謀領6億不是最多的！（資料照／記者湯興漢攝）

記者許力方／綜合報導

台積電11日進行季度除息，每股配發5元現金股利，開盤後股價迅速拉升並再度完成「秒填息」，最高一度攻上1515元。隨著本季將發出近1297億元股息，最受關注的就是主要股東可分得多少？其中台積電創辦人張忠謀持有約12.5萬張股票，本次預計可領進6.25億元，但榜首其實另有其人。

根據公開資料，國家發展基金目前持有約165.37萬張台積電股票，換算下來本次除息將進帳約82.68億元，為最大贏家。台積電董事長魏哲家則持有約7217張，預估可領約3600萬元；前董事長劉德音在2024年6月退休前持有1.29萬張，若未減持，約可領得6455萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除息帶動買氣，加上台積電強勢領軍，大盤11日同步走高，大漲182.79點至28,568.02點，不僅突破先前歷史高點，也再度刷新紀錄。根據財報，台積電2025年11月合併營收達3436.14億元，為歷史第3高，雖較上月小幅回落，但仍較去年同期成長24.5%，創下同期最佳成績；今年前11個月累計營收達3兆4740.51億元，年增32.8%，同樣寫下新高。股息則預計於2026年1月8日發放。

消息引發網友熱烈討論，紛紛直呼「世界上只剩有台積電跟沒買台積電的人」、「這只是貧富差距越來越大」、「大家都知道，台積電持股最多的是外資」、「政府鼎力相助」。

▼台積電股價不斷突破歷史高點。（圖／記者高兆麟攝）

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

關鍵字： 台積電張忠謀國發會填息除息股利魏哲家劉德音

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿嬤沒白養】毛孫小白變導航！深夜助警送她回家

推薦閱讀

DeepSeek遭爆偷用Blackwell晶片　輝達：未獲幽靈機房線報

DeepSeek遭爆偷用Blackwell晶片　輝達：未獲幽靈機房線報

根據美媒《The Information》報導，中國AI新創 DeepSeek 涉嫌使用走私的輝達Blackwell 旗艦晶片進行新一代模型開發，引發外界高度關注。由於 Blackwell 已被列入美國禁輸名單，相關消息也再度牽動美中AI競逐敏感神經。

2025-12-11 14:09
毅嘉拉2根漲停今跌逾半根　11月每股賺0.16元年衰退36%

毅嘉拉2根漲停今跌逾半根　11月每股賺0.16元年衰退36%

軟板股毅嘉（2402）受惠光通訊產品量產激勵，短線股價走強，9、10日連兩個交易日收漲停，惟今（11日）伴隨台股大跌，終場跌逾6.41%，公司重訊自結11月單月每股稅後純益（EPS）為0.16元，較去年同期衰退36%。

2025-12-11 16:00
2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價　00982A填息達陣

2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價　00982A填息達陣

聯準會（Fed）宣布降息1碼，激勵美股走揚，而今（11）日台股一度上攻28500點，而台股主動式ETF表現搶眼，主動統一台股增長（00981A）上漲1.48%，來到16.58元新高，而主動群益台灣強棒ETF（00982A）上攻14.2元完成填息走勢。

2025-12-11 11:29
記憶體撐盤！華東亮燈刷天價　母公司華邦電爆17萬張大量抗跌

記憶體撐盤！華東亮燈刷天價　母公司華邦電爆17萬張大量抗跌

台股創高後獲利了結賣壓出籠，今（11）日在台積電（2330）填息後翻黑的壓力下，指數跌逾百點，籌碼持續向記憶體股華邦電（2344）及其子公司華東（8110）靠攏，其中華邦電盤中湧入逾17萬張成交量漲約2%、華東挾近10萬張成交量衝上漲停再刷天價。

2025-12-11 10:38
一雙無形手壓著權值股！　專家：財報新制引爆壽險拋售潮

一雙無形手壓著權值股！　專家：財報新制引爆壽險拋售潮

聯準會降息不確定因素化解，近期台股重返2萬8千點大關，明年景氣能見度高，似乎有一雙無形手壓著大型權值股，鈞弘資本執行長沈萬鈞在臉書專文提指出，壽險業要接軌IFRS 17 與 TW-ICS，讓壽險被迫出脫持股，待接軌後，壽險就把資金放在耐久度高、波動低、現金流穩定、長期成長明確的公司。

2025-12-11 12:41
Meta、Intel搶同一家！Rivos估值被炒到翻倍　陳立武身份惹議

Meta、Intel搶同一家！Rivos估值被炒到翻倍　陳立武身份惹議

根據外媒路透社報導，AI 晶片新創 Rivos 的併購爭奪戰內幕曝光，牽動其中的竟是同一個人，也就是Rivos董事長、同時也是英特爾（Intel）執行長的陳立武（Lip-Bu Tan）。

2025-12-11 11:45
中遠海運下單訂造87艘新船　刷新紀錄也拉回大陸造船業市佔率

中遠海運下單訂造87艘新船　刷新紀錄也拉回大陸造船業市佔率

大陸的中國遠洋海運集團與中國船舶集團，本月8日在上海簽署新造船專案，一次敲定涵蓋多型船舶在內的87艘新船合約，總金額約500億元人民幣，刷新了大陸造船企業單次合作簽約金額的歷史紀錄，也加速邁向綠色化與智慧化。對此國內海運界高階指出，中遠海運下大單，除了本身有實際需要，也將拉回大陸造船業在全球的市佔率。

2025-12-11 21:13
操作ATM露全臉　金管會提實施3原則

操作ATM露全臉　金管會提實施3原則

為了阻詐，日前財政部邀及公股行庫討論到民眾到ATM提領要露出全臉（不能戴口罩、安全帽等），對此金管會副局長張嘉魁今（11）日表示，原則上鼓勵銀行導入臉部辨識來示警，但必須考慮技術準確性、ATM設置成本，以及民眾接受程等三點。

2025-12-11 19:43
《富爸爸》作者示警世界經濟崩潰　靠4類「真正資產」變有錢

《富爸爸》作者示警世界經濟崩潰　靠4類「真正資產」變有錢

全球經濟前景動盪不安，暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再次發出警告，強調世界正經歷一場可能是人類歷史上最嚴重的經濟崩盤，並直言「真正的資產」將成為財富保值與翻身的關鍵。他點名黃金、白銀、比特幣與以太幣，認為這四類資產將在法定貨幣體系崩解下迎來價值重估。

2025-12-11 18:00
社群討論度爆表！賺第一桶金　拚成長比拚配息更有機會！

社群討論度爆表！賺第一桶金　拚成長比拚配息更有機會！

2025年台股與美股在AI熱潮的引領下，指數頻創新高，小資族參與熱度持續升溫，ETF交易持續火熱。然在美股與台股頻創新高下，最近網路上高度討論的議題，就是訴求「高配息」ETF績效表現大幅落後給「高成長」的ETF。這情況不僅再次衝擊普通人對投資的認知，也讓訴求成長的ETF再度重回討論焦點。

2025-12-11 17:45

讀者迴響

熱門新聞

甲骨文財報炸裂　美股全線跳水、台積電ADR跟著跌

日經：熊本2廠悄悄停工　台積電改走4奈米先進製程

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

美股分歧！道瓊創歷史新高、那指翻黑

日東紡攜手南亞打造分工版圖　三雄全面搶進高階應用

「最強百貨商圈」限貸後買氣剩一半　在地：屋主不急賣

《富爸爸》作者示警世界經濟崩潰　靠4類「真正資產」變有錢

ETF大換血　謝金河點名近20檔！PTT哀號：死亡筆記本

LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

北部超商295元買咖啡　刷載具中百萬

中遠海運下單訂造87艘新船　刷新紀錄也拉回大陸造船業市佔率

AI賭盤反噬！甲骨文雲收入不如預期盤後崩11%　拖累輝達、超微

操作ATM露全臉　金管會提實施3原則

2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價　00982A填息達陣

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

謝金河：預見2026年潛力股

薪資中位數年齡教育差很大　40歲以上破4萬、碩士有逾6萬

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366