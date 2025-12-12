張忠謀領6億股息不是最多！台積電除息　「最大贏家」爽入袋82億

▲台積電除息，創辦人張忠謀領6億不是最多的！（資料照／記者湯興漢攝）



記者許力方／綜合報導

台積電11日進行季度除息，每股配發5元現金股利，開盤後股價迅速拉升並再度完成「秒填息」，最高一度攻上1515元。隨著本季將發出近1297億元股息，最受關注的就是主要股東可分得多少？其中台積電創辦人張忠謀持有約12.5萬張股票，本次預計可領進6.25億元，但榜首其實另有其人。

根據公開資料，國家發展基金目前持有約165.37萬張台積電股票，換算下來本次除息將進帳約82.68億元，為最大贏家。台積電董事長魏哲家則持有約7217張，預估可領約3600萬元；前董事長劉德音在2024年6月退休前持有1.29萬張，若未減持，約可領得6455萬元。

除息帶動買氣，加上台積電強勢領軍，大盤11日同步走高，大漲182.79點至28,568.02點，不僅突破先前歷史高點，也再度刷新紀錄。根據財報，台積電2025年11月合併營收達3436.14億元，為歷史第3高，雖較上月小幅回落，但仍較去年同期成長24.5%，創下同期最佳成績；今年前11個月累計營收達3兆4740.51億元，年增32.8%，同樣寫下新高。股息則預計於2026年1月8日發放。

消息引發網友熱烈討論，紛紛直呼「世界上只剩有台積電跟沒買台積電的人」、「這只是貧富差距越來越大」、「大家都知道，台積電持股最多的是外資」、「政府鼎力相助」。

▼台積電股價不斷突破歷史高點。（圖／記者高兆麟攝）

