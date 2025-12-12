快訊／台股收盤大漲173.27點　台積電漲10元至1480

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲173.27點，以28198.02點作收，漲幅0.62％，成交量4748.06億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲72.79點開出，指數開高走高，盤中最高達28272.06點，最低28071.34點，終場收在28198.02點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1480元，漲幅0.68％；鴻海（2317）上漲1元至227元；聯發科（2454）上漲10元至1405元；廣達（2382）下跌1.5元來到286.5元；長榮（2603）上漲2.5元至183元。

今天漲幅前5名個股為迅杰（6243）上漲3.05元，漲幅10％；元晶（6443）上漲1.75元，漲幅10％；聯合再生（3576）上漲0.64元，漲幅10％；今國光（6209）上漲5.9元，漲幅9.93％；統新（6426）上漲8.8元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為台康生技（6589）下跌7.4元，跌幅9.92％；銘旺科（2429）下跌6.2元，跌幅7.14％；中福（1435）下跌1.7元，跌幅6.44％；越南控-DR（9110）下跌0.2元，跌幅6.21％；華擎（3515）下跌16元，跌幅5.96％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 迅杰（6243） 33.55 ▲3.05 ▲10.0％ 元晶（6443） 19.25 ▲1.75 ▲10.0％ 聯合再生（3576） 7.04 ▲0.64 ▲10.0％ 今國光（6209） 65.3 ▲5.9 ▲9.93％ 統新（6426） 97.5 ▲8.8 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台康生技（6589） 67.2 ▼7.4 ▼9.92％ 銘旺科（2429） 80.6 ▼6.2 ▼7.14％ 中福（1435） 24.7 ▼1.7 ▼6.44％ 越南控-DR（9110） 3.02 ▼0.2 ▼6.21％ 華擎（3515） 252.5 ▼16.0 ▼5.96％

資料來源：證交所