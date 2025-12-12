快訊／台股收盤大漲173.27點　台積電漲10元至1480

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲173.27點，以28198.02點作收，漲幅0.62％，成交量4748.06億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲72.79點開出，指數開高走高，盤中最高達28272.06點，最低28071.34點，終場收在28198.02點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1480元，漲幅0.68％；鴻海（2317）上漲1元至227元；聯發科（2454）上漲10元至1405元；廣達（2382）下跌1.5元來到286.5元；長榮（2603）上漲2.5元至183元。
今天漲幅前5名個股為迅杰（6243）上漲3.05元，漲幅10％；元晶（6443）上漲1.75元，漲幅10％；聯合再生（3576）上漲0.64元，漲幅10％；今國光（6209）上漲5.9元，漲幅9.93％；統新（6426）上漲8.8元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為台康生技（6589）下跌7.4元，跌幅9.92％；銘旺科（2429）下跌6.2元，跌幅7.14％；中福（1435）下跌1.7元，跌幅6.44％；越南控-DR（9110）下跌0.2元，跌幅6.21％；華擎（3515）下跌16元，跌幅5.96％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|迅杰（6243）
|33.55
|▲3.05
|▲10.0％
|元晶（6443）
|19.25
|▲1.75
|▲10.0％
|聯合再生（3576）
|7.04
|▲0.64
|▲10.0％
|今國光（6209）
|65.3
|▲5.9
|▲9.93％
|統新（6426）
|97.5
|▲8.8
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台康生技（6589）
|67.2
|▼7.4
|▼9.92％
|銘旺科（2429）
|80.6
|▼6.2
|▼7.14％
|中福（1435）
|24.7
|▼1.7
|▼6.44％
|越南控-DR（9110）
|3.02
|▼0.2
|▼6.21％
|華擎（3515）
|252.5
|▼16.0
|▼5.96％
資料來源：證交所
