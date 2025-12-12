台積電直奔2000元「系金欸」？資深分析師精算出明年合理價

記者劉邠如／台北報導

外界近期喊出台積電有機會上看2000元，引發投資人高度關注。分析師李永年表示，若從法人對台積電明年財測與外資給予的本益比來估算，合理目標價區間約落在1650至1875元，挑戰2000元「不能說不可能，但可能會有一些困難度」！並提醒短線仍須留意市場對AI泡沫化的疑慮，以及大盤在歷史高檔時量能不足的風險。

資深分析師李永年說明，以明年法人給台積電的每股純益（EPS）預估來看，「大概是在平均大概是在75塊」，而「外資一般給予台積電，它的預估的本益比，大部分是在22到25倍之間」，因此若以75元乘上22到25倍，「大概至少在明年的上半年，台積電的這個目標價，就是法人給它的目標價，應該是在1650到1875塊之間」。在此基礎上，他直言，「所以要挑戰兩千塊，我們不能說不可能，可是可能會有一些的困難度。」

至於台積電短期內是否有機會再創歷史新高，他指出，必須把整體股市環境一起考量。「以目前來看，不管是美國股市或者是我們台灣股市，現在都面臨到一個這個AI泡沫化的疑慮。」他強調，台積電屬於「標準的AI概念股」，而且「是很重要的一個分子」，一旦市場出現AI泡沫化的擔憂，就「可能會對台積電的股價造成一些壓力」。

針對外界關心台積電能否再度攻上1525元歷史高點，李永年表示，「在短線上來講的話，我們覺得說，我們不能說它不可能挑戰這個成功的挑戰1525塊，可是可能在短期之內會有一些，有一些些的困難度。」

對於AI是否真的將在短期內泡沫化，李永年則持較保留態度。他說，「我個人是認為說，你說AI泡沫化，我覺得這件事情，至少在一年之內，是不太可能會發生的。」只是目前在華爾街、「在外資這一部分，他們是認為說，因為這一些的這個網通供應商，就是這種CSP這種廠商，那他們的這個支出，實在是過於龐大」，市場開始擔心，「他們的利潤，他們的盈餘，能不能夠支應這麼龐大的投資支出，他們是覺得說是有疑慮的。」

李永年舉例，最近像科技巨頭甲骨文、博通，公佈財報之後，外界發現他們的股價都出現重挫的走勢」，主因就在於市場認為「這些公司，他們的投資金額太過於龐大」，擔心未來會有「過度投資的問題」，因此股價下跌，連帶使「整個的AI概念股，可能都會造成，至少在短期之內，可能會造成一些壓力。」

在操作策略上，李永年指出，既然外資對AI泡沫化有疑慮，對於「漲幅已經比較大的一些的零組件的個股，那可能會要稍微觀望一下」。如果投資人真的對未來發展感到擔心，「或者是對於台灣的這些電子產業會有一些疑慮的話，那我是建議了，那這個你真的都不敢買的話，就去看看台積電好了。」他直言，「就還是台積電，因為畢竟如果說在台灣來講的話，如果台積電都上不去的話，那其他的股票大概就上不去了。」

談到台股整體趨勢與大盤是否有反轉風險，李永年提醒，目前「不管是美國股市，或是我們台灣股市，其實現在都是在一個歷史高檔區裡面」，但可以看到，「我們台灣的股市，現在的最近的這一批的成交量，其實是一直不足的」，這也讓人擔心，「那是不是表示，這個市場，這個追價的意願，已經開始越來越淡」。

在這樣的情況下，他建議投資人，「暫時還是注意看一下，就是說美國股市，還有我們台灣股市呢，是不是有這個做頭的跡象。」一旦「出現做頭跡象的話，我們是覺得說暫時先，先退出觀望一下，可能會比較適合一點。」他並強調，「以目前來講的話，我覺得保守操作會是比較，比較安全的一個操作的模式。」

展望年底與資金可能的輪動方向，李永年指出，「最近要看這個盤勢的話，那已經到了年底了，那我覺得如果說大家的注意力，可以稍微轉移到一些傳統產業股」，因為「每到年底的時候，大部分都是傳統產業股的，他們的股價的旺季」，因此「可以稍微的注意一下傳統產業股」，作為資金配置上的另一個方向。