海事保險專業Sedgwick設台灣公司　總經理陳竑一擁AAA理算人資格

▲Sedgwick全球財務風險部董事Damian Ely(左4)，台灣地區資深顧問暨執行董事陳火財(右3)，台灣地區總經理陳竑一(左5)，亞洲區執行董事Cory Chow(左1)，大中華地區行政副總經理郎若玫(左二)等與貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

「國際海事保險專業顧問公司Sedgwick Global Specialty - Marine Adjusting昨(11)日與今日在台北舉辦兩天的海事理賠諮詢專業研討會，邀請來自新加坡、中國大陸、香港及台灣的航運、保險及理賠專業人士，共同探討產業趨勢並促進跨區域交流，今日晚間在國泰萬怡酒店舉辦公司成立慶祝酒會。

研討會於張榮發基金會舉行，內容聚焦推定全損(CTL)與共同海損(GA)實務操作，涵蓋CTL 案件的優先排序與處理邏輯，以及可能引發的後續理賠議題。講者陣容包括多位取得英國海損理算協會(AAA)專業理算人資格的專家，其中包含Sedgwick台灣區總經理陳竑一，也是台灣首位取得AAA Fellow資格的理算人，分享兼具國際經驗與在地案例的專業見解。AAA理算人全球僅有48位，要有8-10年理算經驗才能參加考試。

▲左起大不列顛船東互保協會駐台專屬聯絡處保達公司總經理羅百合、Sedgwick台灣區總經理陳竑一、四維航運董事長藍心琪。（圖／記者張佩芬攝）

今晚的成立酒會，慶祝Sedgwick Global Specialty - Marine Adjusting Division在台灣正式啟動。酒會中介紹了Sedgwick 全球海事理算團隊的架構與服務範疇，並分享產業最新發展趨勢與技術變革，展現Sedgwick深耕台灣與亞太市場的強烈承諾。

Sedgwick表示，此次兩日活動不僅促進航運專業人士的交流，更象徵台灣在國際海事理算領域的重要性持續提升。未來將藉由區域資源整合與專業能量深化，為客戶提供更高品質、更具即時性的海事理賠與諮詢服務。

四維航運董事長藍心琪、陽明海運中國公司總經理杜書勤、藍海海運總經理周英朗與慧洋海運、新健海運、海瀧船務、海歷海事工程高階及Nippon Salvage日本救助總經理、Fukada海事工程經理等均到場致賀。

Sedgwick台灣地區資深顧問暨執行董事陳火財是國內安生理算檢定公司負責人，有40年的海事保險理算檢定經驗，也是四維航運監察人，Sedgwick台灣公司總經理陳竑一是他的兒子。

