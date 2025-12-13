不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

《路透》12日報導，儘管人工智慧(AI)泡沫的擔憂給全球市場蒙上了一層陰影，但台灣科技股的漲勢卻鮮有放緩的跡象，這凸顯了台灣本土投資者對人工智慧結構性優勢的信心，而這些優勢可能被外國投資者所忽視。

報導稱，台股預計在2026年突破創紀錄的3萬點，延續過去三年來的飆升勢頭。儘管外國資金擔憂AI估值過高，但台灣投資者卻熱情湧入市場，這波漲勢使得台股幾乎翻了一番。

分析師表示，國內投資人押注台灣作為AI供應鏈關鍵環節的獨特地位，即使市場競爭加劇，也只會讓包括台積電（2330）在內的台灣企業受益。

AI發展疑慮之一在於人們對輝達（NVIDIA）能否維持其市場主導地位，因為Google的張量處理單元 (TPU) 正在成為輝達圖形處理單元 (GPU) 的一種可能更具成本效益的替代方案。但這對台灣來說是一個雙贏的局面，因為不管是GPU和TPU，台灣坐擁這二大陣營供應鏈中至關重要的一環。

復華投信基金經理人Piter Yang表示，「台灣是世界半導體中心的優勢，是AI市場的主要受益者」。由於前景光明，樂觀情緒高漲，台灣市場和本地投資者似乎並未受到AI泡沫擔憂的影響，就像他們面對與北京日益加劇的地緣政治緊張局勢保持冷靜一樣，而這種緊張局勢常常令外國投資者感到恐慌。

台灣股市上漲得益於獲利成長，使其本益比維持在相對穩定的21倍，低於納斯達克指數和日本股市的日經指數，顯示台股價格未因漲不停而顯得太貴。

統一投顧董事長黎方國表示：「我們不擔心AI泡沫，我們對於目前股價水準感到安心。」黎方國說，美國七大巨頭中，有好幾家公司的毛利率高達70%甚至更高，這與互聯網泡沫時期的情況截然不同，當時的公司並沒有產生可觀的利潤。

高盛也持相同觀點。其策略師在本月發布的一份研究報告中表示，當前的行業環境並不構成一個成熟的泡沫，並補充說他們仍然超配科技股。

高盛策略師預計，超大規模資料中心投資將在2026年和2027年顯著成長，分別達到5520億美元和6440億美元。他們預測，未來12個月內，台灣加權指數可能達到30200點，較目前水準有7%的上漲空間。

台灣股市今年屢創新高，預計2025年將上漲22%，與以科技股為主的那斯達克指數走勢一致。

滙豐銀行策略師本月在報告中指出，亞洲投資者平均有10%的資金集中在台積電一隻股票上，他們建議投資者分散投資，避免過度集中在人工智慧領域。

「我們仍然堅信台灣是人工智慧供應鏈中不可替代的一部分，」總部位於倫敦的資產管理公司 Alquity 的副投資組合經理 Kieron Kader 表示，「該生態系統與台積電的緊密聯繫形成了一道難以複製的競爭護城河。」



