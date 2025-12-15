AI投資暢旺　國泰台大上修明年GDP成長率至3％

▲國泰台大團隊上修明年GDP經濟成長率至3%。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

關稅豁免期提前拉貨及AI需求出乎預期，帶動出口與供應鏈投資，國泰台大產學合作計畫團隊上修今（2025）年台灣經濟成長率預測至7.4%（原4.5%），同時上修明（2026）年經濟成長率預測值至3%（原2%），有鑑於台灣景氣動能穩定且通膨平穩，預期台灣央行12月將維持利率不變，明年第一季金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內波動。

關稅豁免期帶動備貨熱潮，加上AI需求強勁，今年台灣景氣表現遠優於原先預期，展望明年第一季，AI投資趨勢仍旺，加上普發現金與股市財富效果有利消費,整體景氣將表現穩健，國泰台大產學合作計畫團隊評估，2026年第一季台灣經濟氣候將維持在象徵景氣穩定之「朗，出現機率將在65%以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

預估12月台灣央行將維持利率不變，明年第一季金融情勢指數仍在「趨向寬鬆」區間，10月以來，關稅擔憂持續減退，加上Fed降息與中國積極推動科技自主與反內卷政策，美歐金融情勢指數維持寬鬆，中國金融情勢指數亦緩步改善，國泰台大產學合作計畫團隊研判，台灣景氣動能穩定，通膨亦平穩，央行12月將維持利率不變。

今年第四季台灣金融情勢指數（FCI）反彈至「寬鬆」區間，主因川普關稅擔憂趨緩、台股高檔震盪，以及12月Fed降息前景出現變數，帶動美元反彈、台幣貶值。展望明年第一季，國泰台大產學合作計畫團隊預估，市場對Fed新任主席鴿派立場有所期待，美元指數可能震盪偏弱，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內波動。

影響明年台灣經濟成長的主要因素：(1) AI熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；(2) 美國高關稅影響仍存，全球貿易減速可能限制需求；(3) Fed新任主席鴿派立場，將影響美國景氣與通膨波動；(4) 中國「十五五規劃」建議刺激及房市動向，能否支撐景氣尚待觀察；(5) 台灣能源供給能否充分因應營運需求，可能影響企業投資意願與經濟發展。

