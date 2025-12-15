PCB飆股金居遭點名公布獲利　11月每股賺0.52元 年增79.3%

拼賺6.2萬！5檔抽籤申購拼場 矽科宏晟價差最大

年底抽籤申購行情續熱，本週共有 5 檔股票開放申購，涵蓋初上櫃與上市增資案件，其中以矽科宏晟（6725）價差最為亮眼，若投資人申購順利中籤、以目前市價估算，單張潛在獲利可達 6.4 萬元。

台股氣虛2檔ETF陷貼息 00713、00915、00919除息前帶量翻紅

採月月配，受益人數約5.3萬人的高股息ETF台新永續高息中小（00936）於今（15）日除息，每股配發0.055元，上周五（12日）收盤價15.89元，今日除息參考價為15.83元；台新AI優息動能（00962）同樣於今日除息，每股配發0.025元，上周五收盤價10.82元，除息參考價10.79元，受到大盤下挫拖累，兩檔ETF均處於貼息狀態。

LINE Pay加碼來了 台新Richart卡2026權益三大重點一次看

為持續強化台新Richart卡於數位客群與全場景消費的服務力，台新銀行今(15)日公布2026年全新權益，亮點包括新增LINE Pay等60大加碼通路最高3.3%回饋，並推出市場獨家的「機車路邊免費停車」權益，為年輕族群打造更完整的支付與通勤體驗。

11月信用卡淨發行84張 台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

歲末年終各銀行信用卡權益調整策略陸續出爐，不過金融圈最側目的是中小型業者台中銀行（2812）祭出「1人限辦3張」手段，讓業界驚嘆「太勇敢」。

記憶體集團股抗跌 華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

台股今（15）日開盤重挫逾513點後迅速收斂，開盤1小時跌點來到270點左右，記憶體集團股強勢抗跌，華邦電（2344）湧逾25萬張成交量從跌7.5%縮至2.41%；華東（8110）更不畏大股東申讓賣壓，開盤不到10分鐘翻紅向上，漲逾半根。

大同華映案遭中國判賠131億元 股價打入跌停鎖死

大同（2371）14日公告，收受委任律師通知本公司與華映科技(集團)股份有限公司間中華人民共和國最高人民法院訴訟案判決結果，遭駁回上訴，維持原判，大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元），儘管大同表示中國判決未經台灣法院認可，在台灣沒有執行力，並將提再審，但今日股價仍被打入跌停鎖死，來到31.6元。

151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息 00919今最後上車日

統計本周將有9檔季配型台股ETF將除息，而明（16）日除息有群益台灣精選高息（00919）、富邦旗艦50（009802）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）以及中信綠能及電動車ETF（00896）等五檔，合計受益人數達151萬人，最後買進日為今（15）日，投資人可多留意相關投資契機。

快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠 台股挫咧等

受到美股上周五AI概念股重挫影響，亞股本週一（15日）全面走跌，日韓科技股成為殺盤重災區，台股今開盤也備受關注。市場對AI題材的狂熱出現降溫跡象，投資人轉趨觀望，亞洲投資人同時也在靜待中國與日本的重量級經濟數據出爐。

勞工10萬救命錢來了！ 今日08：00線上申請正式起跑

撐過生活難關靠這筆！勞動部與土地銀行合作推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，今（15）日上午8點起正式開放線上申請，每人最高可貸新台幣10萬元，利率為年息2.165%，貸款期限3年。申辦截止日為民國115年1月2日，提醒符合資格的勞工朋友把握時間上網申請，或透過臨櫃、郵寄等方式辦理。

外資重砍華邦電10萬張殺最兇 鴻海、台積電擠進賣超前3名

受到美股重挫拖累，外資由買轉賣，今（15）日大舉調節489.94億元，為今年單日第12大賣超金額，記憶體華邦電（2344）遭到倒貨10萬8325張，而電子權值鴻海（2317）、台積電（2330）分居外資賣超第二、三名個股，賣超張數2萬294張、1萬1950張。