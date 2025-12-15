PCB飆股金居遭點名公布獲利　11月每股賺0.52元 年增79.3%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
PCB電解銅箔廠商金居（8358）上周才處置解禁出關，但股價多次達公布注意交易資訊標準，公司自結11月合併營收7.16億元，年增27.9%，稅前淨利1.64億元，年增82.2%，稅後純益1.31億元，年增81.9%，單月每股盈餘為0.52元，年增79.3%。
金居今日以上漲5.5元或2.05%、274元作收。
金居10日處置出關，恢復一般交易，當天股價飆漲停，後雖股價拉回，但統計處置出關至今日才4個交易日已上漲7.8%。
