美AI股3檔重挫　華爾街驚喊「泡沫風險浮現」

隨著人工智慧（AI）基礎設施投資升溫，相關科技股卻遭遇資金面質疑與市場拋售。美股本週一（16日）盤面中，甲骨文（Oracle）、博通（Broadcom）與CoreWeave三家AI重點企業股價再度下跌，延續上週跌勢，引發市場對「AI泡沫」及資本支出回報的高度關注。

根據《CNBC》、《彭博社》等外媒報導，三家公司儘管年初至今仍有一定漲幅（CoreWeave今年3月才上市），但投資人擔心巨額AI支出是否能帶來對等報酬，特別是甲骨文與博通在財報中雖營收超預期，但資本支出規模遠超市場預估，導致市場反應負面。

其中，甲骨文股價在三個交易日內大跌17%，自9月高點以來已蒸發近46%市值。該公司上週宣布將本財年資本支出從原預估的350億美元上調至500億美元，並透露未來數據中心與雲端容量的租賃承諾暴增至2,480億美元，引發市場對其資金來源與負債水準的疑慮。

摩根大通分析師艾瑞卡・斯皮爾（Erica Spear）指出，儘管甲骨文需求強勁、訂單積壓顯著，但營收未達預期，加上資本支出與債務快速擴張，讓這成為一個「必須看成果才能相信」的故事（a ‘show me story’）。她直言，目前AI的商業模式仍在演進中，而甲骨文幾乎完全依靠債務來支應投資，令人擔憂其財務槓桿風險。

另一邊，AI晶片大廠博通股價週一下挫5.6%，累計從上週高點跌幅達18%。儘管博通預期本季AI晶片營收將年增一倍至82億美元，但因執行長表示毛利率將因成本提高而下降，投資人對獲利前景不再樂觀。

雲端運算新創CoreWeave也面臨同樣壓力，股價一週內下跌近20%，與6月高點相比市值已縮水超過60%。創投人士指出，CoreWeave目前的債務對股本比率高達120%，遠高於亞馬遜、微軟、Meta等科技巨頭的7%至23%水準。

儘管整體AI產業長線仍被看好，但資金壓力與獲利不確定性正逐步壓抑短期投資情緒。分析師普遍認為，若企業無法有效說明資金使用計畫與財務可持續性，AI概念股恐面臨更大波動風險。