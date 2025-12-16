從燒錢到賺錢　法人：AI帶動美股企業獲利翻轉

▲AI提升效率帶動美國企業獲利。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

AI投資迎來關鍵轉折！貝萊德投信表示，今年生成式AI的全球投資報酬率可望由負轉正，美股企業成長動能也不再侷限於科技七巨頭，愈來愈多企業因導入AI、提升效率與降低成本而推升獲利，顯示AI紅利正從科技業擴散至更廣泛的產業鏈。

過去市場憂心企業投入AI只會「燒錢不賺錢」，但今年趨勢開始反轉，AI投資正從本夢比走向實質收割。貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）經理人楊貽甯指出，首先觀察美國大型科技企業，Alphabet、亞馬遜、微軟、Meta*過去一年多次上調2025年營收預估，較一年前整體上修13%，AI營收正逐步擴大貢獻。

其次，AI已不再是科技巨頭的專利，效益正跨產業延伸。楊貽甯說，美股第三季財報連三季上修，單季上調5.5%、與前兩季相當。除了科技獲利亮眼，愈來愈多企業因導入AI提升生產力、改善營運流程，盈利能力同步走強。摩根士丹利更預估，今年全球企業對生成式AI的投資報酬率將首度由負轉正，意味AI正成為企業獲利的新引擎。

楊貽甯表示，AI應用已從概念走向實質貢獻，正在加速推動企業獲利，有助支撐美股後市，摩根士丹利預測至2028年，全球AI所創造的額外經濟價值有機會突破1兆美元，將成為下一波股市行情的重要驅動力。

