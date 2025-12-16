川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

川普關稅爆「有漏洞」讓台灣多項產品豁免，對此經濟部部長龔明鑫今（16）日表示，目前台灣出口到美國的產品中，有七成多屬於美國《貿易擴展法》232條款下的項目，特別是在資通訊（ICT）領域的部分，因為調查結果尚未出爐，目前是豁免課稅的，龔說：「沒有什麼漏洞不漏洞的問題。」

龔明鑫今日出席「2025大師論壇-詹姆斯.羅賓森」會後受訪時指出，《貿易擴展法》232條款目前對半導體影響「還好」，但對傳統產業與中小企業衝擊大，這部分我們比較有競爭力、談判空間大，有機會受到比較好的待遇，這部分我們對全世界尤其是美國有很大的幫助。

至於經濟成長率的看法，龔明鑫表示，「我在520記者會上就說過，今年出口會超過5500億美元，當時大家還在講保3。」龔明鑫指出，AI趨勢難擋，目前印證自己的看法，AI強勁需求，「需求端已經不用關心了，產能有多少就賣多少」反而該看生產端能生產多少，樂觀看明年經濟成長率超過3.54%，至於是否有機會達到4%，則需再觀察。

而在墨西哥關稅部分，龔明鑫表示，墨國對我國ICT沒有核課，都在ITA項目底下，要課的話，所有伺服器組裝都不會去了，「它不會砍自己的手」預料台灣大項皆不受影響。