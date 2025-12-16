ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電提告羅唯仁　前研發副總林本堅拋2大看法：英特爾反陷危機

▲▼國立清華大學半導體研究學院院長林本堅。（圖／記者湯興漢攝）

▲國立清華大學半導體研究學院院長林本堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

前台積電資深副總經理羅唯仁退休後，旋即轉戰英特爾擔任執行副總裁，引發是否涉及營業祕密外洩爭議，台積電也已向智慧財產及商業法院提告。對此，台積電前研發副總、被譽為「研發六騎士」之一的清華大學半導體研究學院院長林本堅今（16日）受訪直言，半導體產業並非仰賴單一個人，此事對台積電影響有限，「反而讓英特爾陷入更大的危機」。

林本堅指出，半導體技術與製程具有高度可追溯性，若英特爾未來推出的產品或技術被查出帶有台積電的影子，勢必得設法證明並非透過羅唯仁取得相關機密，否則恐面臨更大法律與信任風險。他強調，智慧財產權是不可跨越的紅線，即便是高階人才流動，也無法凌駕於制度之上。

針對外界憂心台積電關鍵技術是否因此外流，林本堅則認為不必過度放大。他說，半導體產業進展速度極快，「就算知道技術，也不代表做得出來」，真正的競爭力來自量產執行力與團隊整合。即使三星、英特爾都擁有頂尖人才，仍難以在執行面追上台積電，顯示領先關鍵不在單一個人，而在整體體系。

▲▼台積電前資深副總羅唯仁。（圖／翻攝工研院）

▲台積電前資深副總羅唯仁。（圖／翻攝工研院）

林本堅進一步說明，英特爾之所以反而陷入更大的危機，在於半導體製程與技術高度可追溯。未來只要英特爾推出的新製程或產品，被外界發現與台積電技術路線高度相似，就難免引發「是否來自羅唯仁」的質疑。屆時，舉證責任將落在英特爾身上，必須主動證明相關技術並非源自台積電的營業祕密，不僅法律風險升高，也會衝擊客戶與市場信任，這才是英特爾真正面臨的壓力。

談到羅唯仁退休後回鍋英特爾，林本堅坦言並不覺得太奇怪，「只是每個人個性不同」，一般人或許會選擇享受退休生活，但他也笑稱，若當初想邀羅唯仁到半導體學院任教，「大概也請不動他」，側面反映產學與業界在待遇與環境上的落差。

至於英特爾方面，則將此案定調為正常的人才流動，執行長陳立武也公開捍衛羅唯仁，強調公司一向尊重其他企業的智慧財產權，相關指控皆非事實。不過台積電強調，羅唯仁離職後立即轉任競爭對手高層，具有高度可能涉及營業祕密風險，因此採取法律行動勢在必行，後續發展備受半導體產業關注。

關鍵字： 台積電羅唯仁英特爾半導體營業祕密

