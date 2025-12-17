快訊／128萬股民歡呼　00919配0.54元花2日填息達陣

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股反彈盤中漲逾220點，擁有128萬股民的季配型ETF、群益台灣精選高息（00919）昨（16）配息0.54元，今（17）日上午盤中填息達陣，歷時2個交易日。

00919第11次除息填息了，統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%，今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收，統計00919在2025年度共配息2.52元，年化配息率仍有11.75%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00919本次除息每股配發0.54元，為連續2次維持相同水準，近期換股持續提高金融股比重，現有成分股中，民營金控中信金（2891）已在盤中創49.4元新高，逼近50元大關；另新納入成分股台新新光金（2887）爆逾43萬張大量漲7.48%至21.6元，刷金控整併來新高。

ETF理財達人表示，00919在昨日也公布成分股調整，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次調整持股8進8出；觀察00919的最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，具有分散風險的樣態，本次新增的8檔均為獲利成長的潛力高息股，刪除的8檔為獲利衰退的既有成分股，包括其中3檔配置比例不高的營建股。特別值得一提的是，本次新增1檔特大型金融股台新新光金(2887)，加上既有的國泰金(2882)、中信金(2891)、富邦金(2881)，匯集了更多存股族偏好穩健的金融股。

市場法人表示，雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續11季維持年化配息率10%以上，加上金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱。

