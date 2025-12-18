1條線年賺30%！財金教授公開極簡投資術　新手也能照做

▲明道大學商管學院前院長林原勗強調，投資要獲利，不必靠複雜的學術理論。

股市裡人人追求高報酬，總以為要靠複雜策略才能勝出，但結果往往事與願違。明道大學商管學院前院長林原勗指出，真正能長期賺錢的方法其實都很簡單。多年實戰下來，這位教了半輩子財務金融的教授，只靠「1條線」和紀律，就把年化報酬做到30%。

「真正能賺錢的方法都很簡單，小學生都學得會，可是最簡單的事往往又最難做到，投資就是很逆人性啊！」明道大學商管學院前院長林原勗點破散戶盲點，經過多年觀察，他發現大部分投資人不是不用功、而是「沒耐心」，「都想追高殺低、陷在其中進進出出，最後離報酬越來越遠。」

教了半輩子財務金融，林原勗直白地說：「投資不需要複雜模型、懂所有學術理論；決定績效的是『紀律』和『耐心』，只要1條線畫出來，其他根本不用太傷腦筋。」他指出，人人都想抓到完美的進出場點，但沒人能預測走勢，既然無法預測，不如用1條線作為判斷中長期趨勢的依據，避開盤整震盪，鎖住波段行情。

而林原勗口中的這條線，就是簡單移動平均半年線（SMA120），但為什麼是半年線呢？他說明，60日均線太頻繁，年線又太鈍，半年線節奏最剛好。至於投資標的，「最簡單、安全的作法是買進指數型ETF，因為即使過了多年，台股也不會消失。」

他用幾句話就道破「極簡投資」，操作方法是，多頭時期買元大台灣50正2（00631L，以下簡稱正2），若希望放大報酬，就搭配主流股；一旦轉入空頭則全數出清，並轉買元大台灣50反1（00632R，簡稱反1）。他透露，反覆操作，多年下來年報酬率可達約30%。

從大學商管學院院長一職退休已經約1年的林原勗回憶，自己曾帶領學生親上「戰場」實彈操盤，集資150萬元，半年績效就達30％，「我的目標很簡單，就是讓大家知道，投資是越簡單越會賺，就算不研究產業，也能輕易上手。」濃縮十幾年來的投資心法，歸納出一條線的簡易投資法，他笑稱，要是未來能有「正3」金融商品，那就更好了！

