美光曝缺貨到2026年後！華邦電爆量刷25年新高　2檔記憶體看俏

▲華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）在與分析師的電話會議中表示，強勁且持續的產業需求，加上供給受限，導致市場環境緊俏。他預期缺貨將持續至2026年以後，帶動美光盤後飆漲8%，台廠記憶體股今（18）日接力走揚，華邦電（2344）爆逾36萬張成交量攻上77.8元，再刷25年新高。

另外，力積電（6770）、旺宏（2337）盤中也持續爆逾10萬張以上成交量慶賀表態，其中負責記憶體晶片代工的力積電衝至35.9元，漲幅3.16%；旺宏漲4.12%至39.2元，緩步墊高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美光（Micron）於美股周三盤後、也就是台灣今晨公布最新財報與財測，受惠AI帶動的記憶體需求持續飆升，公司預估本季（會計年度第2季）營收將落在183億至191億美元之間，遠高於市場分析師平均預估的144億美元。

在獲利表現方面，美光指出，若排除部分項目，每股盈餘（EPS）將介於8.22至8.62美元，同樣大幅優於市場原先預估的4.71美元。財報公布後，美光股價在盤後交易中上漲約8%，該股今年以來累計漲幅已達168%，周三收盤價為225.52美元。

美光營運執行副總裁Manish Bhatia直言，「就規模與持續時間而言，這是我25年產業生涯中，需求與供給落差最嚴重的一次。」他並透露，2026年的高頻寬記憶體（HBM）產能已全數被客戶預購完畢。