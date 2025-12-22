美國已是台灣最大出口國　貿協明年9月將重返達拉斯辦台灣形象展

▲2026美國台灣形象展將重返達拉斯展出，圖為今年開展揭幕典禮。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

今年前11個月，我國對美國出口年增73.4%，在我國出口佔比攀升至30.4%，創下近35年同期新高，超越中國大陸與香港的26.8%，成為我國第一大出口國。外貿協會今年8月剛在達拉斯辦過台灣形象展，明年9月24至26日在經濟部韌性特別預算支持下，將重返達拉斯辦展，強化雙邊產業交流合作。

根據貿協原規劃，美國、歐洲與日本這三個辦展成本特別高的國家與地區，每三年才辦一次台灣形象展，而立法院會在今年10月17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，總預算上限5700億元，其中經濟部編列460億元，經濟部決定今年在這三地同年辦展。

貿協有考慮明年在華盛頓、休士頓、舊金山、洛杉磯、邁阿密等地辦台灣形象展，但因熱門展期都已訂不到展館，其他時間又有天候考量，最後還是決定重回達拉斯辦展。

外貿協會董事長黃志芳在今年達拉斯展出時指出，達拉斯是美國新的科技、物流重鎮，加上與墨西哥接壤，台灣電子業在美南、墨西哥邊界等形成重要產業聚落，德州預料將成為新的世界製造、科技、創新中心。今年此次展出還吸引墨西哥、奧克拉荷馬州組團觀展。

今年在達拉斯的展出，有150家廠商參展，展出規模是上一次(2022年)在華盛頓舉行的美國台灣形象展倍數。3天展期吸引來自各界超過1萬人次的參觀者，促成9600萬美元商機。

美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯( Ingrid Larson)在開幕典禮上指出，台灣是美國第七大貿易夥伴，台灣也是美國的第七大出口市場，川普政府積極推動製造業回流美國，鴻海、環球晶、英業達、緯創、台達電等台灣企業也加大投資力道，這些公司近來在美國投資數億美元，尤其是在德州，讓德州成為半導體和高科技供應鏈投資的重要據點。美國政府正致力於重新調整其經濟與金融關係，以確保美國公司與市場的利益。

黃志芳則指出，台廠近期對德州投資情形，指出台灣業界目前正積極投資德州，環球晶在謝爾曼市投資35億美元、鴻海加大休士頓投資力道、緯創在達拉斯也有AI相關投資計畫。

明年展出仍將延續今年主題，包括先進製造、智慧科技、智慧醫療、活力台灣，AI伺服器、顯示卡、網通、電源管理、醫療院所，以及觀光與航空業估計都在參展行列。

明年的展出因為台商在德州投資頗多，玉山銀行已經進駐，中國信託也有相關規劃，加上長榮航空今年10月已開闢達拉斯直飛航線，估計明年展出仍可維持今年熱度。