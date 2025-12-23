年終航空貨運運價回落、農曆年前小旺季　明年因關稅已加恐不如今年

▲年終航空貨運運價回落，農曆年前估有小旺季。（圖／羅文祥提供）

記者張佩芬／台北報導

大型航空貨運承攬業者指出，聖誕節逼近，航空貨運市場運價開始回落，美國線運價已自11月下旬的每公斤新台幣250-270元(油料附加費34元外加）降到目前的180-200元，歐洲線自160-170元降到目前的130元，估計明年元月下旬會開始回升，直到2月中的農曆年前。

由於美國已經開始徵收對等關稅，加上電商貨大量轉往海運，明年全年恐不如今年。業者分析，今年8月7日前美國對等關稅尚未實施，各國都在搶出貨，目前市場的現實是對等關稅已經生效，絕大多數輸美商品營運成本都因而拉高，明年全年貨量很難超越今年。

另因美國在今年8月29日起永久取消價值800美元以下小包裹的關稅豁免，除了輸美電商貨貨量減少，電商業者也紛紛將原採用空運的貨物儘量轉往海運，今年第四季即使電商貨有看到較第三季增長，但與去年同期相較，還是少了三成以上。

攬貨業高階指出，疫情之後航空貨運運價明顯墊高，美西線曾經漲破500元，目前的180元運價雖已經回跌很多，但是與2019年相較仍是倍數價，傳產與電商業者越來越付不起航空貨運運價，只能採用海運。

未來的航空貨運市場，主要仰賴科技、AI與資通訊相關產品，而原本願意付高運費的AI供應鏈，在攬貨業競相爭取貨載的情況下，運價也越壓越低。