中國傳將大舉開新產能　偏光片廠壓力再增

根據外電指出，中國大陸偏光片廠在「國產替代」政策支持及產能強勢擴張的背景下，再傳出大舉擴充產能，第一階段將投入40億人民幣建立3條生產線，新建生產線年產值50億人民幣的大型偏光板工廠，讓低迷已久的偏光片產業雪上加霜，再度進入削價競爭、搶奪市占率的惡性循環。

偏光片產業與面板產業息息相關，中國大陸擁有全世界最多的10.5代面板廠，這幾年中國扶植、補貼政策，導致面板產業供需失衡，面板價格不如以往，韓系、台系面板廠生存面臨壓力，供應面板廠的偏光片價格也無法拉抬，下游活的辛苦、上游也不會好過，正是偏光片面臨的寫照。

外電指出，近期中國行業權威資料顯示，杉金光電、三利譜等主要企業的產能持續釋放，中國大陸偏光板廠商在全球市場中市占率已經突破4成，徹底改變過往由日系、韓系、台系企業主導的競爭態勢。台系廠商感受到的壓力最為直接且劇烈。由於過去高度依賴大陸下游面板客戶，面對大陸本土供應鏈的快速完善與成本優勢，台系企業的訂單被快速分流。

業內專家表示，目前中國大陸偏光板產業已在政策、產業規模、技術、成本等各個領域具有顯著優勢，已實現從追趕者到主導者的角色轉變。台系廠商在標準品領域競爭力日益衰退，亟需通過差異化策略尋求生存空間，否則將陷入生存困境。

面對產業激烈競爭，台廠的明基材、誠美材近年來開始進行轉型計畫。明基材朝向醫療、隱形眼鏡發展，顯示器產業則精進高附加價值產品，包括新世代手機顯示器、車用與特殊應用等，同時也降低偏光片的比重，今年第四季醫療相關營收占比預計提升至33％。不過，偏光片比重仍然高於非偏光片比重，加上匯率的影響以及漲價失利，今年第三季出現2016年第四季以來首度單季虧損，每股虧損0.28元。

誠美材轉型起步較晚，以提升產品高值化占比為主，高值化的產品，在1年之內提升到2成，又以車載產品為主，達到高值化產品1/3，占整體營收6~7％，但車載產品開發認證耗時，效益顯現緩慢。另外，誠美材聚焦推動半導體材料開發，目前研發的半導體材料以高階封裝材料為主，包括切割膠帶、研磨膠帶，現正協同客戶開發中，但目前尚未看到成果。

誠美材財務部分第三季毛利率也轉為負數，累計前三季毛利率-3.18％，較去年同期5.93％大幅減少，前三季營業損失9.18億元，稅後淨損12億元，比去年同期淨損1.26億元更為擴大，每股虧損2.11元，與明基材相較，誠美材受到偏光產業不景氣影響更大，也連續虧了6個季度。

法人表示，依過往經驗，中國透過國家力量支持的「國產替代」項目，在2025 年已展現強大的排他性，外資企業若無法在技術領先與受補貼企業拉開絕對差距，其在中國市場的利潤甚至整個產業競爭下衰減將成為長期趨勢。因此，這次如果中國新開偏光片產能為真，台廠在傳統偏光片比重仍高的情況，加上面板價格處在谷底，將持續衝擊營運面。