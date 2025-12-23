小心P2P詐騙　金管會提醒2大注意事項

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著科技及數位化之發展，國內近年來已陸續出現多家以網路平台為管道提供資金借貸或債權轉讓媒合相關服務之P2P網路借貸平台(下稱P2P平台)，曾有不法業者假藉P2P平台名義假債權等方式進行吸金詐騙，金管會銀行局副局長王允中，透過P2P平台從事借貸或投資活動時，應審慎評估可能面臨的風險，多方審視後再進行相關交易，並注意不聽信來源不明的廣告及資訊、充分瞭解P2平台營運模式兩大事項。

一、不聽信來源不明的廣告及資訊，不使用聲稱保證收益或高報酬低風險的P2P平台，對不實宣傳話術提高警覺，以防範詐騙風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、充分瞭解P2平台營運模式，包括媒合案件來源、借貸款項處理方式等，並審慎衡量自身的財務狀況及風險承擔能力，瞭解借款人違約風險，留意風險分散，避免資金過度集中投入於單一平台或單一投資案件，

P2P平台並不是金管會核准設立的金融特許事業，民眾如欲透過P2P平臺從事借貸或投資活動，應注意前述風險並仔細查證，審慎選擇往來的P2P平臺，避免貿然投入資金，以保障自身權益。

王允中說， P2P平台主管機關並非金管會，主要是透過銀行公會要求，目前P2P平台已經成立公會，民眾若有相關疑問可向公會查詢。

