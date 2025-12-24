又創新高！黃金期現貨突破4500美元　鈀金飆到3年沒見過

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

國際貴金屬與工業金屬市場全面沸騰，避險與供給疑慮雙重推升下，多項金屬價格接連改寫歷史新高。台北時間24日上午8點半左右，現貨黃金上漲約0.5%，一度觸及每盎司4512.66美元的歷史高位，黃金期貨也穩站4500美元大關，連續第二個交易日刷新紀錄。

白銀同步強勢表態，紐約期銀價格突破每盎司72美元，日內上漲1.21%，現貨白銀盤中也一度衝破70美元關卡，為史上首見，顯示市場資金明顯轉向貴金屬等避險資產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅金銀齊漲，半導體後段封測製程所需的焊接材料——鈀金同樣出現驚人漲勢。現貨鈀金價格攀升至每盎司1900美元，為2022年底以來首度重返該水準，創下近3年新高；鈀金期貨日內大漲約3%，報每盎司2019.50美元。

除了貴金屬，工業金屬銅價也寫下歷史新頁。受礦山停產及美國前總統川普關稅政策引發的貿易紊亂影響，市場對供應中斷的憂慮升高，銅價首度升破每噸12,000美元關卡。周二倫敦金屬交易所（LME）銅價一度上漲2%，最高來到每噸12,159.50美元，今年以來累計漲幅已超過35%，有望寫下2009年以來最大年度漲幅。

市場人士指出，川普可能對銅課徵關稅，長期以來就是推升銅價的重要因素。美國全年銅進口量大幅增加，迫使其他地區製造商展開搶料競價，以確保原料供應，進一步推升價格。

同時，供給端也遭遇嚴重干擾，美洲、非洲與亞洲多地礦山陸續停產，業界示警產業正面臨重大供應缺口，在需求不減情況下，恐持續助長銅價上行壓力。

CNBC 指出，今年以來包括黃金、白銀在內的金屬價格連續飆升，主要受到市場對高風險資產信心動搖影響，包括對人工智慧（AI）泡沫化的疑慮，以及對未來聯準會領導人選的不確定性，促使資金轉向具保值與實體需求支撐的資產。

Livermore Partners 投資長 David Neuhauser 受訪時直言，全球債務規模持續膨脹，市場長期低配實體資產，使貴金屬與工業金屬成為對抗貨幣貶值的重要選項，「這波趨勢相當明確，而且可能還會持續一段時間。」