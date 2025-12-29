ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

頂大畢！會計高材生轉行當水電工　薪資3倍跳：生活品質更好

美國正面臨藍領勞動力短缺問題。（示意圖／Pexels）

▲畢業於加州大學柏克萊分校的男子，轉職當水電工月薪暴增。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

美國正面臨藍領勞動力短缺問題，也意外催生出一波「藍領富豪」現象。根據日本《朝日新聞》報導，美國因市場對技術型藍領人才需求大增，薪資水準節節攀升，部分技術工種年薪甚至高出白領工作數倍。其中一名美國男子分享自身經歷，原本是名會計師，如今轉職為水電工後，月薪暴增至190萬日圓（約新台幣38萬元），是原本收入的3倍，生活品質也隨之改善。

該名男子崇邁（Chong Mai）為美國加州大學柏克萊分校畢業生，學歷出眾，原先在公司擔任會計師。然而，受限於與主管關係不睦，加上工時過長，最終在朋友建議下嘗試轉行，進入水電技術領域。這個選擇不僅沒有讓他後悔，反而徹底翻轉了他的職涯與收入。

崇邁指出，過去擔任會計師時，時薪僅約4000日圓（約新台幣800元），轉職成為水電工後，時薪翻升至12000日圓（約新台幣2400元）。除收入三級跳外，他也享有更多自主時間。會計工作需從早上9點工作到晚上7點，長時間辦公使他幾乎無法兼顧家庭；相較之下，水電工的工作時間從清晨6點到下午2點半，讓他能在白天陪伴妻子、晚上與朋友聚會，重拾生活節奏。

儘管轉職初期的體力負荷不小，崇邁坦言前3個月經常腳底起水泡，但隨著身體逐漸適應，他開始喜歡上這項工作。他也指出，自己過去身為會計所培養的談判技巧與數位知識，在現在的技術工作中仍然派得上用場，對專案溝通與效率提升有極大幫助。

報導指出，目前在美國部分藍領職業的薪資已超越許多白領職種，例如電梯與手扶梯技工的年薪中位數高達1660萬日圓（約新台幣332萬元），水電工年薪也達1440萬日圓（約新台幣288萬元），顯示在勞動力市場轉變下，傳統職涯階級觀念也正逐漸被打破。

