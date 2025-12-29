大宇資旗下紅陽科技整合金流支付與生鮮供應鏈　明年1月5日登興櫃

▲紅陽科技董事長呂寶麟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

大宇資（6111）集團旗下第三方支付品牌紅陽科技（7745）今日舉辦興櫃前法說會，並預計於2026年1月5日正式登錄興櫃。紅陽科技表示，公司憑藉領先業界的全系統雲端化與SaaS營運模式，成為營運亮點，更是全台唯一「金流支付」與「生鮮供應鏈」的垂直整合服務，加上Fintech助力，切入產值破兆的餐飲市場，展現強勁的獲利成長動能。



紅陽科技以「生鮮供應鏈整合服務」與「AI智慧型SCRM系統研發」，展現強大的技術與通路優勢；更透過轉投資「宥杏食材」，將金融支付、冷鏈物流與食材採購高度結合，透過全系統雲端化資安管理與一站式服務鏈，串聯全台數百家知名餐飲集團，將食材採購需求轉化為穩定的經營數據，成功蛻變為全台首創數位化「科技菜商」。此外，首創風險建模導入風險管理，建立縝密資安護城河，創造出異於傳統支付業者的獲利空間與轉投資收益，確立在金融科技與餐飲市場中的領先優勢。



總經理黃懸德表示：「紅陽科技深信支付應更貼近生活，『食』就是民生剛需與核心，進一步串聯金流與生鮮供應鏈，我們早已跳脫單一支付獲利框架，建構出難以撼動的循環獲利生態系。」

紅陽科技表示，隨著 TPV（交易總額）穩健成長，並精準卡位全台四千億元的餐飲刷卡與三千億元的食材採購契機，持續發揮「食力」跨域變現，未來將在資本市場助推下，極大化資源整合與資本效率，以「務實風控、創新科技」雙軌並進，全力打造金融科技獲利新典範。