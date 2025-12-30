謝金河：在ＡＩ競技場上找到贏家　2026年的選股攻略

時光飛逝，二○二五年走入歷史，這一年堪稱是「川普年」，川普拿著指揮棒運轉著世界，尤其是四月開徵對等關稅，全球股市隨之崩潰大跌，所幸「山不轉，川普會轉」，隨後一連串的談判，全球股市再度走高，到二五年收盤，全球股市都在創新高的路上，這年中ＡＩ是賽道上的主流，有ＡＩ的產業、國家都快速飛揚，沒有ＡＩ的產業及國家困坐愁城，進入二六年，ＡＩ仍然是主幹道，對投資人來說，在ＡＩ競技場裡找贏家，這是選股的上策！

文／謝金河

回頭看二○二五年的全球股市，美國股市仍是世界的焦點，在ＡＩ指引下，美國科技巨擘領航世界，從Nvidia、Apple、Google、微軟、Amazon、Meta、Tesla、AVGO到TSMC，這些科技巨擘市值不斷飆高，輝達市值一度到五．一五六兆美元，Apple、微軟市值一度破四兆美元，Google也逼近四兆美元，二五年第四季Google的Gemini 3和ChatGPT比拚，讓ＡＩ賽道上的競爭更加激烈。

算力推上太空成為顯學

進入二六年，輝達、Google的競賽仍然精彩，但馬斯克的SpaceX可能ＩＰＯ會對世界帶來更大的撞擊，SpaceX如果ＩＰＯ，市值可能從一兆美元起跳，SpaceX挾帶衛星產業的新趨勢，將成為民間最大的低軌衛星通訊服務商，最大估值可能達到一．五兆美元，而Amazon也有Blue Origin，這兩家公司的太空爭霸會在二六年科技競賽帶來新的亮點。

這場太空競賽將把資源向太空延伸，尤其是把算力推上太空會成為顯學，美國資料中心用電的比率將從五％上升到十二％，其中ＡＩ資料中心用電複合成長將達六二％以上，從算力到電力會成為二六年科技顯學，美國與中國的科技競賽會從ＡＩ到外太空，這也會牽動新的產業變化，這個星期我在「年代」訪問二十五歲創辦張量科技的顏伯勳，他研發的球型馬達已成SpaceX供應鏈，可以說是英雄出少年！在微波通訊取得領先的昇達科股價從二三年的一二九．六六元飆向六九五元，已預告未來這個產業的新未來。

二五年中國把舉國之力拿來發展ＡＩ及人形機器人，由於新能源車在中國製造二○二五的補貼落日，今年從比亞迪、小米、小鵬、理想、零跑到蔚來，股價都持續走低，失去國家鉅額補貼，中國電動車陷入價格殺戮，未來可能有一段苦日子。而人形機器人是未來明日產業，這次掃地機器人iRobot宣告破產，由中國的杉川接手，這也預告機器人產業還未成為明日之星，已經開始內捲。

中國傾全力拚ＡＩ

中國接著又全力發展半導體及ＡＩ，這次摩爾線程、沐曦股份在科創板ＩＰＯ，股價都有驚人表現，和寒武紀形成ＡＩ新焦點，現在壁仞科技也要在香港上市，百度旗下的崑崙芯也準備掛牌，這都說明一個現象，中國把國家資源傾全力發展ＡＩ，除了四大ＡＩ晶片，中國的中芯、華虹、即將掛牌的長江存儲，在這次記憶體浪潮中已未演先轟動。（全文未完）

