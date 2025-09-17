獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

▲國泰金投資長程淑芬（圖中）。（圖／資料照）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

投資圈傳出曾有「外資天后」之稱、國泰金控（2882）投資長程淑芬因個人因素有意去職，《ETtoday》記者致電給國泰金總經理李長庚求證，李長庚回應表示「她目前是在工作調整中」。

國泰金控高階主管人事在7月大洗牌，兩大子公司銀行、投信更一口氣更換董、總，其中前任投信董事長、「台股多頭總司令」張錫申請退休震撼市場，而此次程淑芬如再缷下投資長一職，料再度引發市場關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

程淑芬在13年前（2012年）加入國泰金陣容，在此之前是享有「外資天后」美名，多次被國際財經雜誌評比為亞洲最佳分析師、全球資產管理業頂尖女性等；不僅具有投資長才，程淑芬也是亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）主席，積極推動亞洲機構投資人關注氣候變遷議題，2021年全台灣唯一受邀參加世界氣候高峰會金融代表，集眾多榮譽加冕於一身。

市場早傳出程淑芬遞出辭程擬自行創業，但國泰金全力慰留；對此，李長庚說，「她目前是在工作調整中，不是要離開。」李長庚連續說了3次「沒有」，否認她要離職的傳言。

李長庚指出，程淑芬最近是因為想要協助先生PE Fund（私募基金）創業事宜，有一些申報考量，因此需要做出調整。