Shelly 進軍台灣建築市場！智慧家庭生態系全球新標準　牧玥科技展示最新整合方案

記者陳弘修／台北報導

歐洲智慧家庭領導品牌 Shelly（Shelly Group）持續深化在台灣市場的整體佈局。負責台灣營運統籌的牧玥科技（Moonup Technology）於「2025 台北國際建築建材展」期間，展示 Shelly 在智慧建築與智慧家庭領域的完整生態系，並以「最少施工、最大智慧」為核心訴求，呈現兼具彈性、效率與可擴充性的智慧化方案。

牧玥科技執行長許家彰表示，智慧化應是所有空間都能負擔並實際使用的解決方案，而非僅限於特定市場的高端應用。台灣在工程整合、系統安裝與場域測試方面具備成熟條件，使智慧建築得以更全面且務實地推動。他補充，牧玥科技除了將 Shelly 的全球技術與標準導入台灣，也將持續發展更貼近在地需求的整合方案。

Shelly Group 近年於全球市場保持穩定成長，其智慧裝置已在超過 100 個國家部署，雲端服務 Shelly Cloud 的用戶數突破 490 萬，累計裝置量亦超過 2,880 萬台，形成高度具規模性的智慧家庭與能源管理生態系。

此外，Shelly 在德國與保加利亞皆為上市櫃企業，憑藉透明的治理架構與可持續的研發策略，在市場上獲得高度信任；旗下產品具備免破壞施工、跨品牌相容、高精度能源管理等特性，使其廣泛應用於工程、市售住宅與商業場域。

在本屆展會中，牧玥科技以「智慧建築 × ESG × 能源管理」為展示主軸，透過 Shelly 的硬體模組、雲端平台、能源監控與開放式整合能力，示範如何在不進行大規模施工的前提下，協助各類空間穩健導入智慧化功能，進而提升能源效率與場域管理能力。

對於牧玥科技已同步啟動櫃買中心「創櫃板（Pre-IPO）」輔導計畫，許家彰指出，希望在組織治理、產品技術、國際合作與人才佈局等面向持續強化，為公司未來的資本市場路徑建立基礎。公司以「歐洲智慧家庭技術 × 台灣研發與場域整合」作為核心策略，旨在構建更具競爭力的智慧建築解決方案，並將台灣的工程及整合能力推向更大的國際舞台。

許家彰表示，牧玥科技將持續擴大本地研發與系統整合能量，同時強化與原廠的技術合作，使台灣的智慧建築應用能夠與全球標準同步。他強調，牧玥科技的目標是讓台灣的技術實力在國際市場獲得更高的能見度，並推動更具永續價值的智慧建築與能源管理發展。