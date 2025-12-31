快訊／台股2025封關收28963新高！全年飆漲5928點　股民均賺149萬

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（31日）大演2025年封關秀，指數續創高，終場以上漲256.47點、28963.6點作收，全年累計大漲5298.5點、漲幅達25.74%，市值達94兆3657.47億元，年增20兆4670.8億元，以證交所公告開戶人數1371萬4232人計算，平均每位股民這一年來大賺149萬元。

台股在2025年表現可以說是驚滔駭浪，寫下多個歷史紀錄；4月因川普對等關稅，曾創下單日跌點2065.87點歷史紀錄，在台股前十大跌點中，2025年佔了六名，以集中在上半年為主，下半年僅有11 月21日因美股記憶體族群重挫引發連鎖效應，台股當天重挫991.42點，居史上第六大跌點。

台股有漲有跌，2025表現年也佔據前十大漲點4名，其中前三名都是在今年創下，分別是4月10日1608.27點、11月20日846.24點、4月23日845.71點。

而隨關稅利空逐漸鈍化，台股在2025年下半年頻頻繳出相當亮眼成績單，8月初站上24000點，突破1月初斤保有歷史高點紀錄後，自此台股看回不回，直至今日封關日依然在盤中創下28978.60的史上新高。

統計台股在2025年從去（2024年）以23035.1點封關，至今日2025年以28963.6點封關，大漲5298.5點，漲幅高達25.74%，市值也從去年底封關日73兆8986.67 億元衝上今日94兆3657.74億元，市值增 加20兆4670億元，以開戶數為1371萬4232人計算，2025年平均每位股民獲利149萬元。