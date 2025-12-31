快訊／2025完美句點！台積電收最高1550　台股刷28963點最高收盤

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（31日）在台積電（2330）翻紅刷1550元天價下開高走高，加權指數終場大漲256.47點，以28963.6點作收，漲幅0.89％，成交量5361.07億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲16.36點開出，指數開高走高，盤中最高達29009.81點，最低28687.9點，終場收在28963.6點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1550元，漲幅1.97％；鴻海（2317）上漲2.5元至230.5元；聯發科（2454）上漲10元至1430元；廣達（2382）上漲9元來到272元；長榮（2603）下跌1元至190元。

今天漲幅前5名個股為弘凱（5244）上漲3.95元，漲幅9.97％；昶昕（8438）上漲3.8元，漲幅9.97％；千興（2025）上漲0.93元，漲幅9.93％；十銓（4967）上漲17元，漲幅9.88％；福懋科（8131）上漲5.8元，漲幅9.85％。

跌幅前5名個股則為聯友金屬-創（7610）下跌11元，跌幅7.14％；揚博（2493）下跌8.5元，跌幅6.56％；同泰（3321）下跌1.15元，跌幅6.35％；嘉雨思-創（6921）下跌4.3元，跌幅6.06％；固緯（2423）下跌3.3元，跌幅5.66％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 弘凱（5244） 43.55 ▲3.95 ▲9.97％ 昶昕（8438） 41.9 ▲3.8 ▲9.97％ 千興（2025） 10.3 ▲0.93 ▲9.93％ 十銓（4967） 189.0 ▲17.0 ▲9.88％ 福懋科（8131） 64.7 ▲5.8 ▲9.85％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯友金屬-創（7610） 143.0 ▼11.0 ▼7.14％ 揚博（2493） 121.0 ▼8.5 ▼6.56％ 同泰（3321） 16.95 ▼1.15 ▼6.35％ 嘉雨思-創（6921） 66.7 ▼4.3 ▼6.06％ 固緯（2423） 55.0 ▼3.3 ▼5.66％

資料來源：證交所