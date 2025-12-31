快訊／2025完美句點！台積電收最高1550　台股刷28963點最高收盤

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（31日）在台積電（2330）翻紅刷1550元天價下開高走高，加權指數終場大漲256.47點，以28963.6點作收，漲幅0.89％，成交量5361.07億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲16.36點開出，指數開高走高，盤中最高達29009.81點，最低28687.9點，終場收在28963.6點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1550元，漲幅1.97％；鴻海（2317）上漲2.5元至230.5元；聯發科（2454）上漲10元至1430元；廣達（2382）上漲9元來到272元；長榮（2603）下跌1元至190元。
今天漲幅前5名個股為弘凱（5244）上漲3.95元，漲幅9.97％；昶昕（8438）上漲3.8元，漲幅9.97％；千興（2025）上漲0.93元，漲幅9.93％；十銓（4967）上漲17元，漲幅9.88％；福懋科（8131）上漲5.8元，漲幅9.85％。
跌幅前5名個股則為聯友金屬-創（7610）下跌11元，跌幅7.14％；揚博（2493）下跌8.5元，跌幅6.56％；同泰（3321）下跌1.15元，跌幅6.35％；嘉雨思-創（6921）下跌4.3元，跌幅6.06％；固緯（2423）下跌3.3元，跌幅5.66％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|弘凱（5244）
|43.55
|▲3.95
|▲9.97％
|昶昕（8438）
|41.9
|▲3.8
|▲9.97％
|千興（2025）
|10.3
|▲0.93
|▲9.93％
|十銓（4967）
|189.0
|▲17.0
|▲9.88％
|福懋科（8131）
|64.7
|▲5.8
|▲9.85％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯友金屬-創（7610）
|143.0
|▼11.0
|▼7.14％
|揚博（2493）
|121.0
|▼8.5
|▼6.56％
|同泰（3321）
|16.95
|▼1.15
|▼6.35％
|嘉雨思-創（6921）
|66.7
|▼4.3
|▼6.06％
|固緯（2423）
|55.0
|▼3.3
|▼5.66％
資料來源：證交所
