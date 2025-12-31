台積電2025封關日收1550元新高價　抱一張一年賺47.5萬元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

隨著2025年最後一個台股交易日，晶圓代工龍頭台積電（2330）今日在終場也以歷史最高價1550元作收，上漲30元或1.97%，順利在封關日為2025年畫上完美句號，回顧台積電今年股價走勢，台積電從1075元上漲至1550元，漲幅達44.2%，若投資人全年持有一張台積電，一張就可以賺進47.5萬元。

台積電今日開盤48分鐘，就成功衝上1550元歷史最高價，市值也在今日正式突破40兆元大關，來到40.2兆元，終場也成功以最高價1550元作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電去年封關日以1075元作收，到今日以1550元作收，今年共上漲475元，漲幅也達44.2%，回顧今年台積電股價走勢，台積電曾在年初因川普關稅風暴，一度下跌至780元，不過隨著AI需求爆發，以及台積電技術領先，產能持續滿仔的利多帶動下，股價一路走高，至封關日來到1550元，僅差10元就從今年低點翻倍。

回顧今年台積電營運表現，台積電董事長魏哲家日前也指出，由於強勁的AI需求，預計2025年全年營收以美元計，年增幅將接近30%中位數，業界也看好，台積電在N2於今年Q4成功量產後，有望在2026年繼續維持成長動能，進入下一個高速成長的時期，外資也看好，台積電明年獲利有望再成長兩成，股價也有望持續創高。