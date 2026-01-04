「台積電會屌打0050」這是送分題！不敗教主：拜託大跌讓我加碼

▲陳重銘看好台積電。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有「不敗教主」之稱的陳重銘分享台積電（2330）市值全球第六的好消息，並直言台積電今年業績可望「長紅」。他也再度點名元大台灣50（0050），認為「台積電贏0050是送分題」，呼籲粉絲別再錯過台積電，會繼續抱緊台積電，也希望市場大跌，讓他可以加碼進場，「錢錢準備好了。」

陳重銘嗨喊：台積電市值衝全球第6「贏0050是送分題」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳重銘在粉專發文，台積電市值全球第六，今年業績長紅，「我一直提醒，台積電贏0050是送分題，你還要錯過嗎？你喜歡買0050少賺是你的自由」。他指出，0050成份股中，台積電就占了61%，「哪一個指數是把6成放在一家公司呢？」並以美國標普500、那斯達克、道瓊等指數作比喻，成熟市場的指數通常不會把六成權重集中在單一公司。

此外，陳重銘看好台積電長線趨勢，會繼續抱牢台積電，甚至期待有大跌的時機，讓他可以加碼，「錢錢準備好了。」

陳重銘也指出，台積電（2330）在美存託憑證ADR 2日晚間美股開紅盤日大漲5.7%，市值衝到1.657兆美元榮登全球排名第6大，刷新自身歷史紀錄，一次前進二個名次，一舉超越博通（Broadcom）與臉書Meta市值，成為除輝達Nvidia外，全球第2高市值的半導體公司，這也是TSMC有史來的最高名次。