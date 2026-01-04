川普抓走馬杜洛！中經院拋5觀察　預言「台灣關稅再等一些時間」

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普再次震撼全球！近日美軍直搗委內瑞拉，「活捉」總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並押往紐約，強悍作風引發國際熱議。中華經濟研究院院長連賢明今（4）日在臉書犀利點評，直指川普風格就是「不怕爭議、不怕衝突」，更一針見血提醒台灣民眾：別急著問關稅，因為在「川老大」眼裡，現在有比這更重大的事要處理！

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

連賢明歸納出川普政局下的「5大關鍵觀察」如下：

一、 他不是TACO！是地表最強「政治風向球」

川普向來不畏懼任何爭議，不管是過去的官司指控還是輿論壓力，他向來「硬撐到底」。連賢明指出，川普最強的武器是「政治風向判讀」，只要發現情勢有變，他能瞬間調整策略，完全不在乎面子問題。這種「極速轉彎」的能力，正是他能持續主導美國政壇的關鍵。

二、 門羅主義復活！對拉美國家敲響警鐘

與傳統共和黨不同，川普不希望美國深陷國際泥淖變成經濟負擔，他更偏好「手術式軍事打擊」。連賢明分析，這次能成功出手，主因是馬杜洛支持率極低，這波動作雖暫時不會擴及其他美洲國家，但已等同宣示「門羅主義回歸」。這對所有在美洲活動的反美勢力，無疑是一記重拳警訊。

三、 韓國會持續「親中」？亞洲政局觀察指標

門羅主義鎖定西半球，那東半球呢？連賢明點出，接下來要看韓國總統李在明的訪中規格與協議。尤其是「駐韓美軍」在區域衝突時能否自由調派，將是韓國是否能維持「安全靠美國、經濟靠中國」策略的關鍵測試，更要看川普是否還容許盟友在美中之間「玩平衡」。

四、 川普不會消失！還有「1000天」可以布陣

別以為川普的影響力會隨著2026期中選舉結束而消退！連賢明提醒，距離選舉還有超過一千天，這段時間足夠讓川普完成大局布陣。他直言：「你可以希望川普消停，但日子還是要過的。」川普效應短期內絕對不會退燒。

五、 台灣關稅「沒那麼快」！川老大正忙大事

最令台灣人關心的「關稅政策」，連賢明則給了冷靜的一擊。他直白表示，台灣的關稅問題「還要一些時間」。因為對現在的川普來說，國際戰略重整與重大政治博弈才是重頭戲，「暫時沒空處理這種小事」。