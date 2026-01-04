ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普抓走馬杜洛！中經院拋5觀察　預言「台灣關稅再等一些時間」

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普再次震撼全球！近日美軍直搗委內瑞拉，「活捉」總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並押往紐約，強悍作風引發國際熱議。中華經濟研究院院長連賢明今（4）日在臉書犀利點評，直指川普風格就是「不怕爭議、不怕衝突」，更一針見血提醒台灣民眾：別急著問關稅，因為在「川老大」眼裡，現在有比這更重大的事要處理！

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

連賢明歸納出川普政局下的「5大關鍵觀察」如下：

一、 他不是TACO！是地表最強「政治風向球」
川普向來不畏懼任何爭議，不管是過去的官司指控還是輿論壓力，他向來「硬撐到底」。連賢明指出，川普最強的武器是「政治風向判讀」，只要發現情勢有變，他能瞬間調整策略，完全不在乎面子問題。這種「極速轉彎」的能力，正是他能持續主導美國政壇的關鍵。

二、 門羅主義復活！對拉美國家敲響警鐘
與傳統共和黨不同，川普不希望美國深陷國際泥淖變成經濟負擔，他更偏好「手術式軍事打擊」。連賢明分析，這次能成功出手，主因是馬杜洛支持率極低，這波動作雖暫時不會擴及其他美洲國家，但已等同宣示「門羅主義回歸」。這對所有在美洲活動的反美勢力，無疑是一記重拳警訊。

三、 韓國會持續「親中」？亞洲政局觀察指標
門羅主義鎖定西半球，那東半球呢？連賢明點出，接下來要看韓國總統李在明的訪中規格與協議。尤其是「駐韓美軍」在區域衝突時能否自由調派，將是韓國是否能維持「安全靠美國、經濟靠中國」策略的關鍵測試，更要看川普是否還容許盟友在美中之間「玩平衡」。

四、 川普不會消失！還有「1000天」可以布陣
別以為川普的影響力會隨著2026期中選舉結束而消退！連賢明提醒，距離選舉還有超過一千天，這段時間足夠讓川普完成大局布陣。他直言：「你可以希望川普消停，但日子還是要過的。」川普效應短期內絕對不會退燒。

五、 台灣關稅「沒那麼快」！川老大正忙大事
最令台灣人關心的「關稅政策」，連賢明則給了冷靜的一擊。他直白表示，台灣的關稅問題「還要一些時間」。因為對現在的川普來說，國際戰略重整與重大政治博弈才是重頭戲，「暫時沒空處理這種小事」。

關鍵字： 川普馬杜洛門羅主義台灣關稅國際政局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

CORTIS直播聊「戀愛話題」　全員驚慌澄清：沒有沒有！

推薦閱讀

米其林必比登名店「沒主動開發票」慘了！　國稅局：盡速稽查

米其林必比登名店「沒主動開發票」慘了！　國稅局：盡速稽查

高雄市鼓山區某間米其林必比登名店遭爆「沒主動開發票」引發各界議論，轄區主管單位高雄市國稅局今（4）日指出，將會盡速展開稽查。據稅務人員透露，若故意漏開發票屢勸不聽，最重會被處以停業處分。

2026-01-04 17:26
美國生產爆貴！台積電5奈米毛利率剩8%　比台製少賺54個百分點

美國生產爆貴！台積電5奈米毛利率剩8%　比台製少賺54個百分點

台積電（2330）大舉赴美投資，在亞利桑那州打造先進製程晶圓廠，被視為美國重建半導體供應鏈的重要關鍵。不過，隨著美國廠逐步進入量產階段，相關分析顯示，在美國生產先進晶片的高成本結構，5奈米產品毛利率僅8%，較台積電在台生產毛利率62%大幅縮水，對台積電毛利率形成實質壓力，也突顯出台美製造環境的結構性差異。

2026-01-04 15:30
快訊／立委沈伯洋遭揭個資　數發部：社群平台訊息已全下架

快訊／立委沈伯洋遭揭個資　數發部：社群平台訊息已全下架

中共官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，於2日公布民進黨立委沈伯洋的住處及工作場所衛星圖資與街道圖，數發部於今（4）日下午2點15分透過群組公告，相關訊息已全數下架，前後歷時不到48小時。

2026-01-04 14:29
黃仁勳只排第4名！3大咖2025逢高出脫　貝佐斯套現1791億元居冠

黃仁勳只排第4名！3大咖2025逢高出脫　貝佐斯套現1791億元居冠

2025年AI熱潮引爆科技股全面飆漲，也讓一票科技大老趁勢大舉賣股，將帳面財富變現。其中亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）套現金額高達57億美元（約新台幣1791億元），遠超輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）的10億美元（約新台幣314億元），成為「比黃仁勳還會賣」的代表。

2026-01-04 12:32
川普抓走馬杜洛！中經院拋5觀察　預言「台灣關稅再等一些時間」

川普抓走馬杜洛！中經院拋5觀察　預言「台灣關稅再等一些時間」

美國總統川普再次震撼全球！近日美軍直搗委內瑞拉，「活捉」總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並押往紐約，強悍作風引發國際熱議。中華經濟研究院院長連賢明今（4）日在臉書犀利點評，直指川普風格就是「不怕爭議、不怕衝突」，更一針見血提醒台灣民眾：別急著問關稅，因為在「川老大」眼裡，現在有比這更重大的事要處理！

2026-01-04 12:21
加油等等！　明起汽柴油各降0.2元

加油等等！　明起汽柴油各降0.2元

台灣中油公司自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。

2026-01-04 12:08
「台積電會屌打0050」這是送分題！不敗教主：拜託大跌讓我加碼

「台積電會屌打0050」這是送分題！不敗教主：拜託大跌讓我加碼

有「不敗教主」之稱的陳重銘分享台積電（2330）市值全球第六的好消息，並直言台積電今年業績可望「長紅」。他也再度點名元大台灣50（0050），認為「台積電贏0050是送分題」，呼籲粉絲別再錯過台積電，會繼續抱緊台積電，也希望市場大跌，讓他可以加碼進場，「錢錢準備好了。」

2026-01-04 11:49
川普接管委內瑞拉！黃金「亂世更漲」情緒擴散　2026上看5400美元

川普接管委內瑞拉！黃金「亂世更漲」情緒擴散　2026上看5400美元

美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉採取軍事行動並宣布接管政務，地緣政治風險急速升溫，避險資金再度湧入黃金市場。外電分析指出，在「亂世避險」情緒擴散下，金價不僅維持高檔強勢，分析師更大膽預測，黃金於2026年有望上看每盎司5400美元。

2026-01-04 11:24
AI應用遍地開花　今年半導體銷售額估破1兆美元

AI應用遍地開花　今年半導體銷售額估破1兆美元

企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增3成，向1兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄，國泰投信表示，隨著AI技術快速發展，關鍵技術及產業主導權仍高度集中於美國市場，成為全球產業核心成長引擎。

2026-01-04 06:05
中鋼運通「通鴻輪」順利脫困　將進行卸載、檢修後恢復營運

中鋼運通「通鴻輪」順利脫困　將進行卸載、檢修後恢復營運

前(1)日上午在花蓮港因為主機故障失去動力，碰上九級東北季風發生擱淺事件的中鋼運通「通鴻輪」，今日下午4點55分在兩艘大拖船協助下順利脫困，中鋼運通高階表示，船隻將經驗船中心初步檢查無虞後，彎靠花蓮港完成卸載後，再做進一步檢查與必要的整修後恢復營運。

2026-01-03 18:43

讀者迴響

熱門新聞

「台積電屌打0050！」不敗教主：送分題還要錯過？

7、8月統一發票「6張大獎無人領」　 明天沒領就充公

快訊／立委沈伯洋遭揭個資　數發部：社群平台訊息已全下架

米其林必比登名店「沒主動開發票」慘了！　國稅局：盡速稽查

川普接管委內瑞拉！黃金「亂世更漲」情緒擴散　2026上看5400美元

美國生產爆貴！台積電5奈米毛利率剩8%　比台製少賺54個百分點

北部建商3年首見違約2.34億元　土銀急喊「非市場反轉」

近十年首見！寶佳申讓3萬張華票　套現逾5億

00713配息落底訊號出來了　重新回歸穩定抗跌路線

川普抓走馬杜洛！中經院拋5觀察　預言「台灣關稅再等一些時間」

中鋼運通「通鴻輪」順利脫困　將進行卸載、檢修後恢復營運

AI應用遍地開花　今年半導體銷售額估破1兆美元

黃仁勳只排第4名！3大咖2025逢高出脫　貝佐斯套現1791億元居冠

記憶體市況熱！威剛、十銓提前開獎　獲利皆年增破1000%

群創獲SpaceX訂單股價飆4年高點　大股東明起申讓賣股500張

PCB概念股金居今出關帶量衝300元大關刷新高　3檔銅箔股同慶

紅海全面復航若拖延　貨櫃航商今年可攢錢應對明後船噸嚴重過剩

國際物流暨供應鏈協會理事長劉詩宗辭任　常務理事秦玉玲接下遺缺

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」
貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366