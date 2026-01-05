記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億 年增率衝破2097%

記憶體族群獲利大爆發！DRAM大廠南亞科（2408）因達集中交易市場公布注意資訊標準，今（5）日提前公告2025年11月獲利表現，單月營收101.69億元，年增364.89%，更驚人的是，歸屬母公司業主淨利高達42.35億元，年增率飆上2097.86%，每股盈餘（EPS）1.37元，年增率也達2101.93%，堪稱「一個月賺爆一季」。

台股站上3萬點 群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

AI題材發酵、企業獲利動能強勁，加上聯準會三度降息並啟動購債，為市場注入資金活水，去（2025）主要股、債市齊漲收，展望今(2026)年，群益投信表示，隨著AI應用遍地開花、商機活絡，今年企業獲利將維持上行趨勢，經濟可望延續溫和成長態勢，為後市成長提供強而有力的支撐。惟需持續關注聯準會降息路徑、關稅政策發展、美國期中選舉等事件，以提前做好應變。因此，迎接馬年到來，建議投資人可採「馬力夯」投資策略，透過4匹投資良馬來強化資產配置靈活度、分散風險，以從容駕馭波動、捕捉投資機遇，穩中求勝。

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱 船廠產能趨於飽和

國際航運研究機構Alphaliner最新報告指出，去年全球貨櫃船訂單新增415萬箱(20呎櫃)，累積建造中貨櫃船達1130萬箱，達到前所未有新高，約1130萬箱，1165艘；該機構評析，船廠產能趨於飽和、新造船價格創紀錄，以及市場對運力過剩的擔憂上升，將導致今年貨櫃船訂造活動放緩。

「積」情演出 一表看股價創新高4檔半導體ETF

AI商機強強滾，帶旺今（5）日台積電（2330）股價繼續創歷史新高，尤其是高盛上調目標價到2330元，掀起主被動資金持續湧入台積電，盤中股價創下歷史新高1695元，台積電下周法說即將展開，本周一開始，法說行情已點火展開，帶動1月即將除息的4檔半導體ETF，包括新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、群益半導體收益(00927)及國泰費城半導體(00830)等4檔，今日收盤再創歷史新高，除息前的市場申購熱潮已如火如荼引爆。

壽險業壓力大 陳冲：稱「匯率由市場決定」恐連央行總裁也不信

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（5）日投書《ETtoday》，以「紅酒指數」與「大麥克指數」為引，點出外界對台灣經濟榮景背後風險的忽視，並直言人壽保險業長期存在的「幣別錯配」問題，才是真正值得高度警惕的金融隱憂。

開年貿易障礙多 歐盟擴大徵收碳稅、泰國取消電商貨免稅額

開年國際貿易市場不平靜，去年剛忙完美國關稅問題，今年元月1日開始，歐盟擴大徵收關稅，中國官方認為被針對，宣布將堅決採取一切必要措施，回應不公平的貿易限制；泰國同日起對進口電商貨取銷1500泰銖免稅額。海運業高階指出，這些措施對市場會有一定程度的影響，將密切觀察後續發展。

台股萬點達陣里程碑一表看！ 2萬5衝破3萬只花78天最速

台股今（5）日在台積電（2330）瘋漲至1685元天價下，指數成功站上3萬點大關，盤中最高大漲逾871點至30221.6點新高，《ETtoday》整理發現台股從2萬點至3萬點僅花616天達陣，其中2萬5000點至3萬點只花78天，笑傲萬點里程碑。

台股衝3萬點還在漲！專家曝選股「ABCD」原則 勸別預設高點

上周五（2日）美國科技走揚，台積電（2330）ADR（美國存託憑證）上周五漲幅5.7%，收319.61美元，激勵今（5）日股價跳空大漲，最高來到1685元價位，台股直取3萬點大關，投資專家指出，元月效應接續二月紅包行情，題材可用之兵多，台股多頭格局下，指數不預設高點，選股可以把握A（AI）、B（BBU）、C（CPO）、D（DRAM）原則。

記憶體兩樣情！2檔亮燈、南亞科刷天價 1家獲利年增1000%卻翻黑

記憶體族群今（5）日盤面表現分歧，出現明顯「兩樣情」。記憶體封測股華東（8110）爆出逾8.29萬張大量，股價直攻68.5元漲停，旺宏（2337）同步亮燈衝上47.65元；南亞科（2408）成交量約6萬張，股價上漲2.9%至213元，再度改寫歷史新高，成為盤面焦點。

台積電瘋漲6%刷1685元天價 台股大漲871點衝30221新高

台積電（2330）下周法說會前市場不斷搶進，今（5）日開盤52分鐘大漲100元至1685元，台股站上3萬大關後多頭愈戰愈勇，大漲871.79點攻上30221.6點。