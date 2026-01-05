只到今天！7-8月統一發票「6張大獎無人領」　消費地點一次看

▲2025年7、8月的統一發票兌獎期限於今日截止。（鏡週刊資料照）

過就要充公了！2025年7、8月的統一發票兌獎期限於今日截止，財政部提醒，目前仍有2張千萬元、3張200萬元特獎與1張雲端發票專屬100萬元獎項得主仍未現身，逾期未兌領就只能依法充公。

財政部指出，2025年7、8月的統一發票1,000萬元特別獎中獎號碼為「53960536」，包含App Store訂閱費300元（雲端發票）、台南市龍崎區楠坑12-1號統一超商購買食品102元（電子發票證明聯）。

財政部表示，200萬元特獎3張未領，包含App Store訂閱費220元、彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號統一超商購買食品132元、台南市歸仁區保大路3段258號茶の魔手購買飲料30元。

此外，雲端發票專屬100萬元獎也有1人未領，該筆消費為台北市信義區SONY的網路服務費，金額258元。財政部也提醒，7、8月的統一發票兌獎期限於今（5日）截止。

財政部提醒，中獎人須於今日兌獎期限內，帶身分證與中獎統一發票，依代發獎金單位公告時間臨櫃辦理兌領；非本國籍人士可持護照、居留證或移民署核發證件替代。

財政部呼籲民眾下載財政部統一發票兌獎App，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎App將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎App即時領獎。



