台股衝3萬點還在漲！專家曝選股「ABCD」原則　勸別預設高點

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周五（2日）美國科技走揚，台積電（2330）ADR（美國存託憑證）上周五漲幅5.7%，收319.61美元，激勵今（5）日股價跳空大漲，最高來到1685元價位，台股直取3萬點大關，投資專家指出，元月效應接續二月紅包行情，題材可用之兵多，台股多頭格局下，指數不預設高點，選股可以把握A（AI）、B（BBU）、C（CPO）、D（DRAM）原則。

台積電領軍，台股上攻30221點，國泰證期顧問協理蔡明翰、統一投顧董事長黎方均、台新投顧副總黃文清認為，多頭趨勢沒改變之前，投資人不必預設高點。

蔡明翰分析，去（2025）年台股有二個利多分別是AI強勁成長、聯準會降息，以及美國總統川普關稅一個利空，而今（2026）看來AI成長趨勢不變，而聯準會降息力道趨緩，而貿易關稅市場已經消化告一段落。

在AI基本面成長動能，是帶動股價成長的關鍵，只要AI仍在成長沒有結束，就能支撐股市多頭，但是指標竄高的過程，震盪在所難免，以去年10月為例，指數上攻28500點之際，11、12月又回挫約2千點，如今回頭看28500點並非高點。

蔡明翰說，就基本面來看，3萬點不見得是長線高點，每年12月向來是股市最會漲一個月，而聖誕節到元旦之後二、三天，指數已經有噴出味道，這代表現指數可能進入創新高後震盪格局，投資人要將資金區分短線、長線進行操作。

黎方國指出，元月有CES展、15日則有台積電法說，下旬則有美國科技股財報，市場題材可用之兵相當多，而且技術面呈現價漲量增的格局，代表台股多頭格局不變，至選股可以把握A（AI）、B（BBU）、C（CPO）、D（DRAM）原則。

黃文清表示，台股仍處在多頭格局下，今日站上3萬點，量能依然控制得宜，一旦量能衝到8000億時，投資人就得觀察價量變化，若是出現爆量收中黑時，就要提高警覺。

