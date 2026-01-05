台股萬點達陣里程碑一表看！　2萬5衝破3萬只花78天最速

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（5）日在台積電（2330）瘋漲至1685元天價下，指數成功站上3萬點大關，盤中最高大漲逾871點至30221.6點新高，《ETtoday》整理發現台股從2萬點至3萬點僅花616天達陣，其中2萬5000點至3萬點只花78天，笑傲萬點里程碑。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。隨著各大科技企業積極布局 AI 設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易強調，台股接下來布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

