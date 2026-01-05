AI加持！台灣25大品牌總值達151.49億美元創新高　華碩居首位

▲華碩去年品牌價值25.95億美元，台灣最佳國際品牌。（圖／華碩提供）

記者巫彩蓮／台北報導

「2025 台灣最佳國際品牌價值」於今（5）日公布榜單，在全球經濟復甦緩慢、地緣政治風險持續、各大產業供應鏈波動的複雜環境下，台灣品牌展現出堅韌的適應力，品牌總價值持續穩健成長。去（2025）年台灣最佳國際品牌前 25名總體價值達151.49億美元，不但創下連續6年超越百億美元的成績，更寫下歷年最佳的價值表現，較去年成長2.7%，展現台灣品牌的成長潛力。

在AI 技術全面發展的背景下，品牌不再僅僅追求技術創新，而是更加注重將技術融入價值創造的過程，在科技領域中，華碩（2357）憑藉AI驅動策略，從雲端到邊緣的完整生態布局，成功將技術優勢轉化為穩定的品牌累積效益，再度蟬聯榜首；聯發科（2454）完整布局從邊緣到雲端的 AI 與通訊技術，以45% 的品牌價值成長登上今年漲幅之冠。

在新進榜品牌方面，致茂（2360）深化品牌重塑核心理念，以一致的品牌表達結合 AI 與先進測試布局，展現高度市場反應力；東元（1504）則以能源整合服務為核心推動品牌轉型，結合電氣化、智慧化與綠色能源布局，躍升為前25 大品牌價值榜的新秀。

台灣最佳國際品牌價值調查由台灣經濟研究院推動，委託全球第一家獲得ISO 10668認證的國際權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，採用曾協助美國商業週刊（BusinessWeek）進行「全球百大品牌價值調查」之同等品牌鑑價機制，兼顧量化財務分析與品牌經營管理層面的質化評估，從國際視野協助台灣企業評估自身品牌價值。

2025 年上榜品牌展現「以人為本」的核心精神，從受眾實際需求出發，將創新轉化為在日常使用中真正有感的產品與服務，並在長期互動中累積信任與認同。品牌不再只是技術規格的比拚，而是更加貼近使用情境的應用，進而提升品牌價值與國際影響力，形塑穩健且具前瞻性的長期品牌競爭力。

台灣各領域品牌發展亦歸納出六大關鍵議題。科技領域聚焦「AI 核心‧永續賦能」，以 AI 作為關鍵競爭力，並將永續納入成長策略，推動產業升級，如聯發科深化AI與綠電布局、台達電（2308）以「從電網到晶片」技術為基礎，持續以永續行動強化智慧綠色解決方案領導角色、元太（8069）拓展電子紙的 AI 應用場景，展現科技與永續並進的發展方向。電子消費領域強調「情境導向‧智慧延伸」，以實際使用情境為核心，深耕關鍵使用族群，並將永續納入產品與市場布局，如華碩以 ASUS AI Hub佈局企業 AI 服務、技嘉（2376）透過INDUSTRY平台深耕企業級應用市場、威剛（3260）則以企業級 SSD 搶攻 ESG 驅動的政府採購需求。

