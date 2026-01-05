「靠1檔ETF」領到76.5萬股息　財經作家驚：幹嘛配這麼多啦

▲台股示意圖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

元大台灣50（0050）近日公布將配息1元，引發股民暴動。不過，同樣也是ETF的國泰費城半導體（00830）公告將配息9元，讓許多人不敢相信。對此，財經作家阿格力驚呼，等於殖利率超過15%，手上持有85張，光是股息就能領到76.5萬元，去年配3.96元已經很多了，今年居然翻倍。

阿格力持有85張00830 爽領76萬配息



財經作家阿格力在粉專發文，00830居然一張配9000元，以目前股價計算，殖利率超過15%，他透露自己擁有85張，光是股息就能領到76.5萬元，「媽媽樂幹嘛配那麼多啦！」

不過他也笑稱，其實原本是希望這筆錢可以保留在淨值裡，繼續「滾雪球」。他回顧去年，00830配息為3.96元，今年竟直接翻倍。

貼文一出，掀起網友熱論，「兩年多前還看到股價20幾塊，現在居然噴到58了，好扯」、「好誇張的配息，一下子多太多股息」、「58元配9元真的很扯，但對我們這種不愛領息沒現金流需求的人，又要買回，真的有點煩」、「我的成本只有21，配這麼多，有點怕怕」、「太羨慕了~上班一年還賺不到這錢」。

AI需求火熱 00830漲幅超過52%



企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增。國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林指出，近年來費半指數屢創新高，去（2025）年整年度報酬率達42.23%，遠超美股其他指數，連帶基金資本利得亦逐步提升，00830成分股囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包含輝達、博通、台積電ADR、AMD、美光、Marvell等，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。

根據證交所公布的2025年11月定期定額交易戶數，前20大ETF都是老面孔，經統計近半年績效漲幅在25%以上有10檔，當中有9檔為台股ETF，股價表現最強勢的主動統一台股增長（00981A）近半年漲幅更達到56.84%，為表現最佳，而國泰費城半導體（00830）也以52.75%的漲幅，排名第二，台股市值型ETF元大台灣50（0050）以38.49%，排名第五名。